So sieht "Love Island VIP"-Girl Jeje Lopes' Traummann aus

Jeje Lopes, bekannt aus Too Hot to Handle: Germany und Love Island VIP, hat im Interview mit Promiflash spannende Details zu ihrem Traummann verraten. Die Influencerin erklärte beim RTLZWEI-Wiesntisch, worauf sie bei einem potenziellen Partner besonders viel Wert legt. Hoch im Kurs: Ehrlichkeit und Respekt. "Wir sind alle nicht perfekt. Wir machen alle Fehler. Aber mir ist ganz wichtig, wenn er dazu steht, wenn irgendwas ist, dass er mir das sagt und dass er mich so sehr respektiert", so die Reality-TV-Bekanntheit. Humor und Abenteuerlust dürfen bei ihrem idealen Partner ebenfalls nicht fehlen. Sie sucht jemanden, der spontan ist und gerne Spaß hat – schließlich beschreibt sich Jeje selbst als locker und schwer aus der Ruhe zu bringen.

Wenn es um äußere Merkmale geht, hat Jeje durchaus eine Präferenz, auch wenn sie diese nicht mehr allzu sehr in den Vordergrund stellt: "Ich habe immer gesagt, ich stehe eher so auf den dunkleren Typ Mann: südländisch, Latino wäre auch schön." Doch inzwischen sei dies eher ein Bonus, wie sie offen gesteht. Viel zentraler seien für Jeje Werte und die Persönlichkeit eines Mannes. Gemeinsame Leidenschaften wie Tanzen oder spanische Musik könnten ihr Herz zusätzlich erobern, doch ausschlaggebend bleiben die inneren Qualitäten des potenziellen Partners.

Abseits der Suche nach der Liebe sieht Jeje Lopes das Leben als ein großes Abenteuer. Die Reality-Darstellerin, die durch ihre Teilnahme an "Love Island VIP" erneut ins Rampenlicht rückt, wünscht sich einen Partner, der ihre Freude an Spontaneität und Lebenslust teilt. Ihre offene und lockere Einstellung spiegelt sich nicht nur in ihrem Alltag wider, sondern ist auch in ihren Vorstellungen von einem perfekten Partner allgegenwärtig.

RTLZWEI Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Instagram / jejellopes "Krass Schule"-Star Jeje Lopes postet einen "Love Island VIP"-Einblick, August.

RTL2 Jeje Lopes, "Love Island VIP"-Kandidatin