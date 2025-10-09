Nach Kritik: Katie Price tritt fast auf ihren neuen Welpen

Katie Price (47) hat erneut für Aufsehen gesorgt, als sie beim Ausladen von Einkäufen fast auf ihren neuen Welpen getreten wäre. Der kleine Hund, den die 47-Jährige laut Mirror erst kürzlich ihren Fans vorgestellt hatte, lief währenddessen ohne Leine um ihre Füße und quer über die Straße. Das tierische Durcheinander wurde von Fotografen festgehalten, wobei das Jungtier besonders verspielt wirkte und sogar an ihren Einkaufstaschen schnappte. Seit Montag sorgt der neue Familienzuwachs für Gespräche, nachdem Katie ihn erstmals in einem Snapchat-Video zeigte und mitgeteilt hatte, dass das Tier ihr nicht von der Seite weiche.

Die Tatsache, dass die TV-Bekanntheit den Hund ohne Leine durch den Straßenverkehr laufen ließ, hat online eine Debatte über ihre Tierhaltung entfacht. Die Tierschutzorganisation PETA kritisiert Katie schon länger für ihren Umgang mit Haustieren und bot ihr kürzlich sogar 5.000 Pfund, sollte sie sich dauerhaft gegen Haustierhaltung entscheiden. Diese Forderung kommt nicht von ungefähr: In der Vergangenheit kamen gleich mehrere Tiere in ihrem Besitz tragisch ums Leben – darunter zwei Hunde, ein Pferd und sogar ein Welpe, der sich unter einem elektrischen Sessel verfing. Eine Petition, die Katie ein Verbot der Haustierhaltung auferlegen soll, hat inzwischen über 38.000 Unterstützer.

Katie zeigte sich von der Kritik jedoch unbeeindruckt und präsentierte ihren neuen Begleiter vor wenigen Tagen stolz in sozialen Medien. Die Mutter von fünf Kindern erklärte, dass der Welpe „Rookie“ künftig einen ihrer anderen Hunde unterstützen soll – sowohl beim Spazierengehen als auch bei Ausritten. Ob sich die Petition oder der Druck durch Tierschutzorganisationen längerfristig auf Katies Entscheidungen auswirken wird, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit war sie für ihren transparenten Lebensstil bekannt, obwohl das wiederholt zu Kontroversen geführt hat, insbesondere im Zusammenhang mit ihrem Umgang mit Mensch und Tier.

Instagram / katieprice Katie Price im März 2025

Instagram / katieprice Katie Price, Unternehmerin

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit