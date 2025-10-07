Von dieser Serie träumt Rosenheim-Cops-Star Max Müller

Seit einem Vierteljahrhundert begeistert Max Müller (60) nun schon das Publikum der Serie "Die Rosenheim-Cops" in der Rolle des Polizeihauptmeisters Michi Mohr. Doch der Schauspieler hat auch noch andere Serien im Blick, in denen er sich eine Rolle vorstellen könnte. Im Promiflash-Interview verriet Max, dass er ein großer Fan der Kultserie "Golden Girls" ist und sich selbst in einer ähnlichen Serie sehen könnte: "Ich liebe die 'Golden Girls'. Wenn es also vielleicht einmal eine Sitcom mit dem Titel 'Golden Boys' geben sollte – bitte, liebe Caster, rufen Sie meine Agentin an!"

Die Rolle des Michi Mohr bedeutet Max mehr als nur reine Schauspielerei, wie er weiter im Interview verrät. "Das größte berufliche Geschenk meines Lebens", nennt er sie. Im Laufe der 25 Jahre habe er viel von seinem Charakter gelernt: "Ich widerspreche vielen Klischees, wie 'Mann' zu sein hat. Ich bin nicht 'cool', ich bin nicht geheimnisvoll, unnahbar, und last but not least: Ich bin ein echter Blondi!" Sein Fazit? Sich selbst treu zu bleiben, zahlt sich aus – "alle anderen gibt es ja schon!" Dieses Motto scheint sich Max nicht nur beruflich, sondern auch privat zu Herzen genommen zu haben.

Max Müller, der die Rolle von Michi Mohr seit seinem 35. Lebensjahr spielt, ist ein bekennender Fan seiner mittlerweile zur Lebensaufgabe gewordenen Figur. Erst kürzlich äußerte er, dass ein Ausstieg nur für ihn in Frage käme, wenn ihm die Arbeit langweilig werden sollte. Doch davon kann aktuell keine Rede sein, und solange er Freude an der Serie hat, wird Michi Mohr die Zuschauer weiter durch "Die Rosenheim-Cops" begleiten. Wer weiß, vielleicht sieht man Max irgendwann doch noch in seiner Traum-Sitcom "Golden Boys". Bis dahin bleibt er das vertraute Gesicht aus Rosenheim.

Imago / Tinkeres Max Müller, Schauspieler

Imago / Revierfoto Max Müller und Marisa Burger, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

ZDF/Christian A. Rieger Die "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller Max Müller und Kai Maertens

