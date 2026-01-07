18-jähriger "Wer wird Millionär?"-Kandidat verzockt sich

Mit einem Auftritt wie aus einem alten Film betrat Nelio Stelli aus Tornesch das Wer wird Millionär?-Studio: Hemd, Weste, Hut – und jede Menge Selbstvertrauen im Gepäck. In der "Drei-Millionen-Euro-Woche" setzte sich der 18-jährige Schüler beim Special "U 30 & Ü 70" auf den heißen Stuhl und quizzte sich zunächst scheinbar mühelos nach oben. Der Abiturient nutzte nur einen Joker, wirkte entspannt, scherzte mit Moderator Günther Jauch (69) und ließ erkennen, dass er an diesem Abend richtig angreifen wollte, wie das Nachrichtenportal watson berichtet.

Schon bei der 8.000-Euro-Frage zum James-Bond-Universum hatte der junge Kandidat mit seiner Risikofreude für staunende Gesichter im Studio gesorgt. Ohne Joker tippte er auf die richtige Antwort, was Günther zu dem Spruch verleitete, die Redaktion hätte ihm ruhig schwierigere Fragen geben können. Doch genau diese Mischung aus Mut und Nonchalance führte später zum Wendepunkt: Die Frage, welche Institution 1948 im Rahmen des Marshallplans gegründet wurde, beantwortete Nelio erneut ohne Joker mit "BND". Günther wies noch auf das hohe Risiko hin, vor allem, weil der Schüler nicht einmal wusste, wofür die Abkürzung bei einer der Alternativen stand.

Als sich "KfW" als richtige Lösung entpuppte und klar wurde, dass der Bundesnachrichtendienst erst 1956 entstand, fiel der 18-Jährige von 16.000 Euro auf den Mindestbetrag von 500 Euro zurück. "Das ist jetzt schade", kommentierte Günther das bittere Aus und blickte hörbar mitfühlend auf den geschockten Teenager. Dieser blieb auch nach dem Absturz gefasst und wirkte dankbar für die Chance. Doch Nelio ist nicht der einzige Kandidat, der auf 500 Euro zurückfiel. Kandidatin Christina Bauer erlebte beim großen Weihnachtsspecial einen ähnlichen Rückschlag.

RTL / Stefan Gregorowius Nelio Stelli, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Christina Bauer, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin