Die WWM-"3-Millionen-Euro-Woche" startet heute

Heute Abend startet die spektakuläre "3-Millionen-Euro-Woche" bei Wer wird Millionär?. In dem beliebten RTL-Quiz, das von Günther Jauch (69) moderiert wird, kämpfen die Kandidaten in mehreren Vorrunden um den Einzug ins Finale. Vom 6. bis zum 9. Oktober 2025 wird die Event-Woche jeweils um 20:15 Uhr ausgestrahlt und verspricht spannende Momente. Das große Finale findet am Donnerstag statt, doch nur, wer vorher mindestens 16.000 Euro erspielt, darf um den gigantischen Jackpot von drei Millionen Euro kämpfen.

Die Qualifizierten müssen im Finale einen großen Teil ihres vorher erspielten Betrags einsetzen, um überhaupt die Chance auf den Mega-Jackpot zu bekommen. Der mutige Einsatz könnte allerdings in einer bitteren Niederlage enden, denn hier gilt das Motto: alles oder nichts. So schafft es das Format seit Jahren, die Spannung auf die Spitze zu treiben. Doch bisher hat bei dem Event noch niemand die vollen drei Millionen Euro gewonnen. Der aktuelle Rekordgewinn in einer Finalrunde dieser Sonderausgabe liegt laut der Fernsehzeitschrift Prisma bei 290.000 Euro.

Bereits im Vorfeld der Show machte Günther klar, dass für ihn nicht nur das Wissen, sondern auch das Auftreten des Kandidaten entscheidend sei. Besonders hohe Gewinne in den Vorrunden lassen die Chancen für das Finale steigen, aber der Moderator betonte auch, dass er oft spontan entscheidet, wer um die drei Millionen Euro kämpfen darf. Ob die "3-Millionen-Euro-Woche" diesmal Geschichte schreibt, bleibt spannend – und Zuschauer sowie Kandidaten fiebern gleichermaßen mit.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator