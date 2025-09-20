Mit Sabrina Carpenter: "Die Muppet Show" kehrt zurück

Zum großen 50. Jubiläum der beliebten Muppet Show kehren Kermit der Frosch, Miss Piggy und ihre Freunde auf die Bildschirme zurück: Disney+ plant ein einmaliges Revival-Special, das 2026 veröffentlicht werden soll. Frischen Wind in das Varieté-Event bringt dabei Popstar Sabrina Carpenter (26), die nicht nur als Gaststar glänzen wird, sondern auch als Executive Producer involviert ist. Neben ihr hat sich Disney+ für das Projekt auch Comedy-Star Seth Rogen (43) an Bord geholt, der als Produzent fungiert. Die Dreharbeiten finden in Los Angeles statt und das Special könnte mehr als nur eine nostalgische Hommage werden – ein Backdoor-Pilot für eine mögliche Neuauflage des Serienklassikers steht laut Variety ebenfalls zur Diskussion.

Die Rückkehr ins legendäre Muppet Theatre wird von einem erfahrenen Team begleitet. Viele der ikonischen Puppenspieler wie Dave Goelz oder Eric Jacobson schlüpfen erneut in ihre bekannten Rollen. Dave, der bereits seit über 50 Jahren Teil des Muppet-Ensembles ist, erweckt unter anderem Gonzo zum Leben. Regie führt Alex Timbers, das Drehbuch stammt von Albertina Rizzo, während Seth Rogens Point Grey Pictures gemeinsam mit Disney Branded Television das Projekt produziert. Sabrina Carpenter, bekennender Muppets-Fan, bringt auch ihre persönliche Verbindung zur Show ein. Die Sängerin, die gerne polarisiert, nannte Kermit einst als ihren Traumpartner in Hollywood und zollte Miss Piggy mit einem humorvollen Outfit bei den Video Music Awards ihren Tribut.

Für Sabrina läuft es beruflich aktuell sehr gut – ihre Fans dürfen sich 2026 auf ein Wiedersehen bei mehreren Projekten freuen. Neben der Zusammenarbeit mit den Muppets spielt sie eine zentrale Rolle als Headliner des berühmten Coachella-Festivals. Die Sängerin, deren Hits wie "Please Please Please" regelmäßig in den Charts landen, genießt aktuell weltweite Aufmerksamkeit. Die Teilnahme an solch unterschiedlichen Projekten zeigt ihre Vielseitigkeit und den Wunsch, sich immer wieder neu zu erfinden. Sie wird sogar als bestgekleideter Promi 2025 gefeiert. Ob Konzertbühnen oder Filmsets – Sabrina Carpenter ist und bleibt ein Star, der immer für eine Überraschung gut ist.

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Cindy Ord / Freier Fotograf / Getty Images Kermit der Frosch

Getty Images Seth Rogen, Schauspieler