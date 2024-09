Unüblich in Hollywood? Jennifer Garner kocht selbst für Kids

Jennifer Garner (52) gewährt seltene Einblicke in ihr Privatleben und ihre Erziehungsmethoden. Die 52-jährige Schauspielerin, die für ihre bodenständige Art bekannt ist, erzählt gegenüber AD, dass sie am Wochenende gern für ihre drei Kinder Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12) in der Küche stehe. Dabei serviere die Dreifachmama die Mahlzeiten oftmals ungeplant und durcheinander. "Ich bin nicht sehr gut darin, Dinge gleichzeitig fertigzustellen", erklärt Jennifer. Die Mahlzeiten seien zwar chaotisch, aber immer von Liebe und Lachen erfüllt, verrät der Hollywood-Liebling weiter. Den Familienalltag bestreitet Jennifer gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (52), mit dem sie sich seit ihrer Trennung 2015 erfolgreich das Sorgerecht teilt.

Neben ihrem improvisierten Küchenalltag erzählt Jennifer von einem speziellen "Übernachtungszimmer" in ihrem Haus, das mit eingebauten Etagenbetten ein Gefühl von Abenteuer und Spaß vermittele. "Ich liebe es, Kinder zu Pyjamapartys einzuladen, aber ich bin auch streng, wenn es um Schlaf geht", verriet sie. Die Schauspielerin habe viele der alten Spielsachen ihrer Kinder aufbewahrt, um jüngere Gäste willkommen zu heißen. "Ab und zu holen die großen Kinder die alten Spielsachen raus", fügt sie hinzu und betont, wie wichtig ihr der kindliche Zauber im Haus sei.

Im Interview kam die Golden Globe-Preisträgerin auch auf ihren emotionalen Höhepunkt der vergangenen Monate zu sprechen: der Abschied von ihrer ältesten Tochter Violet, die aufs College ging. Die "30 über Nacht"-Darstellerin gibt zu, wie schwer ihr dieser Abschied fiel: "Ich habe bei jeder Preisverleihung, bei jedem Event in dieser Zeit einfach nur geweint und geweint". Doch nicht nur Jennifer muss die Veränderungen rund um ihre Kinder verarbeiten, Ex-Mann Ben durchlebt wohl weitaus turbulentere Zeiten. Er muss ganz nebenbei nach nur zwei Jahren sein Ehe-Aus mit Jennifer Lopez (55) verkraften.

Jennifer Garner, Schauspielerin

Ben Affleck und Jennifer Garner, Schauspieler

