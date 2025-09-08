Macht Jennifer Aniston mit diesem Foto Beziehung offiziell?

Jennifer Aniston (56) hat mit einem Instagram-Post für Spekulationen gesorgt, die ihre Fans entzückten. In einer Bilderreihe, die Einblicke in ihren Sommer bietet, findet sich ein Bild, das besonders hervorsticht. Es zeigt die Silhouette eines Mannes, der in den Sonnenuntergang blickt. Fans vermuten, dass es sich bei dem mysteriösen Mann um ihren neuen Freund Jim Curtis handelt. Diese Aufnahme, bei der es sich um das vorletzte Bild in der Serie handelt, lässt ihre Follower rätseln. "Die sanfte Enthüllung", kommentierte ein Fan – eine subtile Andeutung, dass die Schauspielerin ihre Beziehung damit offiziell gemacht haben könnte.

Neben diesem geheimnisvollen Foto zeigt der Beitrag auch entspannte und persönliche Einblicke in das Leben der Schauspielerin. Es gibt Bilder von Strandspaziergängen, Trainingssessions und fröhlichen Dinner-Abenden mit Kerzenlicht und Wein. Prominente Freunde wie Adam Sandler (58), Jason Bateman (56) und Courteney Cox (61) wurden in der Bilderserie markiert – doch der mysteriöse Mann blieb ausgenommen, was die Spekulationen weiter anheizte. Obwohl Jennifer die Beziehung nicht offiziell bestätigt hat, wurden sie und Jim bereits im Sommer mehrfach gemeinsam gesichtet – unter anderem auf einem Jachturlaub in Mallorca mit Freunden.

Persönlich hat Jennifer in den letzten Jahren einen neuen Lebensabschnitt betreten. Nach ihrer Scheidung von Justin Theroux (54) im Jahr 2018 hat sie sich stärker auf ihre persönliche Entwicklung konzentriert. Freunde aus ihrem Umfeld berichteten, dass sie in dem Lebenscoach und Hypnotiseur jemanden gefunden habe, mit dem sie gemeinsame Interessen wie Fitness und Meditation teilt. Trotz ihrer zuvor gescheiterten Ehen, unter anderem mit Brad Pitt (61), scheint die 56-Jährige nun bereit zu sein, eine neue, beständige Beziehung zu führen. Freunde versuchen oft, sie zu verkuppeln, doch bei Jim fühle es sich, wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, für Jennifer anders an, was zu ihrer Entscheidung führte, sich auf eine Beziehung mit ihm einzulassen.

Getty Images Jennifer Aniston, Januar 2024

Instagram / jenniferaniston Jennifer Anistons Instagram-Post, September 2025

Instagram / jimcurtis1 Hypnotiseur Jim Curtis, Mai 2025