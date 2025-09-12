Bis sie Chris traf: JoJo Siwa wollte eigentlich nie heiraten

JoJo Siwa (22) hat in einem Interview im "Reign with Josh Smith"-Podcast über ihre Liebe zu Chris Hughes gesprochen und offenbart, wie sehr diese ihr Leben verändert hat. Die Social-Media-Persönlichkeit gesteht, dass der englische TV-Star ihre Sicht auf Beziehungen und die Zukunft komplett auf den Kopf gestellt hat. Vor ihrer Romanze mit dem Reality-Teilnehmer habe JoJo nie von einer großen Hochzeit geträumt, doch nun stellt sie sich eine Zeremonie mit allem Drum und Dran vor – vom Ring bis zum Tanz mit ihrem Vater. "Ich bin glücklich", schwärmte die Tänzerin voller Überzeugung.

Kennengelernt haben sich JoJo und Chris während der Dreharbeiten zu "Celebrity Big Brother UK" im Frühjahr 2025. Aus einer engen Freundschaft entwickelte sich schließlich eine romantische Beziehung, die die 22-Jährige im Sommer publik machte. Trotz der positiven Wende in ihrem Leben sieht sich die Sängerin jedoch auch mit Negativem konfrontiert: Aus Teilen der LGBTQIA+-Community, in der sie sich nach ihrem Coming-out als LGBTQ+ lange unterstützt fühlte, bekommt sie nun Kritik für ihre Beziehung zu einem Mann. JoJo ist sich dieser Reaktionen bewusst, bleibt jedoch stark: "Das ändert nichts daran, wie ich für ihn fühle."

Bereits in der vergangenen Woche sprach JoJo ganz offen über ihre Sehnsucht nach einer eigenen Familie. Im Podcast "No Filter" gab sie zu, dass dieses Thema in ihrer Beziehung schon häufiger für Diskussionen gesorgt hat. "Ich nerve ihn damit, aber wir nerven uns auch gegenseitig damit", verriet JoJo mit einem Lächeln. Für die Influencerin ist klar: "Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben eine schöne Zukunft vor uns, und ich glaube, es geht sehr schnell, aber es fühlt sich so richtig an."

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen

Instagram / chrishughesofficial Tänzerin Jojo Siwa und Reality-TV-Star Chris Hughes

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025