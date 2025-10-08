"Der Promihof"-Spoiler: Diese zwei knutschen direkt im Bett

Bei der neuen Show "Der Promihof" knistert es gewaltig! Obwohl das Konzept eigentlich die Bewirtschaftung eines Bauernhofs in den Mittelpunkt stellt, funkt es bei den Kandidaten Tim Kühnel und Ina Kina direkt. Beide waren zum Zeitpunkt der Dreharbeiten frisch getrennt und begannen bei einem vertraulichen Gespräch, sich über ihr Liebesleben auszutauschen. Die Chemie stimmte sofort. Ina schwärmte danach: "Der ist hot auf jeden Fall, den würde ich nicht von der Bettkante stoßen."

Gesagt, getan: Während die restlichen Mitbewohner schliefen, knutschten Tim und Ina heftig in ihren Betten miteinander. Diese hatten sie vorab zusammengeschoben. Offenbar bemerkte keiner der anderen Kandidaten etwas von der heißen Kussaktion der beiden – zumindest bisher. Von Reue ist bei den Turteltauben keine Spur und sie feiern ihre nächtliche Annäherung. "Schlechtes Gewissen? Auf gar keinen Fall. Wir fühlen uns super", waren sie sich einig. Ina scherzte sogar, sie habe ihr "Revier markiert".

Ob sich das romantische Abenteuer allerdings ungestört fortsetzen lässt, bleibt fraglich. Denn eine andere Mitstreiterin hat ebenfalls ein Auge auf Tim geworfen: Emma Fernlund (24). Somit könnte sich im Hofleben ein Liebesdreieck anbahnen, das möglicherweise für ordentlich Wirbel sorgt. Tim verriet ebenfalls direkt nach seinem Promihof-Einzug gegenüber der Kamera, dass er "positiv überrascht" von Emma sei. Abseits des Formats sorgen die zwei bereits seit einigen Wochen für Liebesspekulationen.

Der Promihof – ab 15. Oktober immer mittwochs auf RTLZWEI, sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast von "Der Promihof" 2025

Instagram / ina.kina Ina Kina, "Der Promihof"-Teilnehmerin

IMAGO / Gartner Tim Kühnel bei der Premiere von "The Power" in Berlin