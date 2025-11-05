Besorgte Fans: Max Ehrich war in psychiatrischer Einrichtung

Max Ehrich (34) ist am Wochenende in Südostflorida von einem Krankenwagen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden, nachdem seine Posts bei Fans Alarm ausgelöst hatten. Der Schauspieler, der 2020 kurzzeitig mit Demi Lovato (33) verlobt war, wurde laut TMZ nach einem Besuch der Polizei im Haus seiner Eltern unter Beobachtung gestellt. Die Beamten entschieden dem Bericht zufolge vor Ort, dass eine weitere Begutachtung nötig sei. Er blieb anschließend 72 Stunden zur Bewertung in der Klinik – eine Maßnahme, die in Florida unter dem sogenannten Baker Act erfolgt.

Max erklärte gegenüber TMZ, er sei von seinen Instagram-Followern gemeldet worden, nachdem eine Reihe provokativer Fotos und erratischer Beiträge den Eindruck erweckt habe, er stehe am Rand eines Nervenzusammenbruchs. Der Zwischenfall passierte nur wenige Wochen, nachdem Max in eine Entzugsklinik gegangen war – vorausgegangen war eine Festnahme wegen häuslicher Gewalt. Laut Polizeibericht soll es dabei zu einem Zwischenfall mit seiner Mutter gekommen sein. In einem zuvor verbreiteten Livestream war offenbar zu sehen, wie der Schauspieler Lachgas inhalierte, während seine Mutter weinte. Sie sagte den Beamten demnach, ihr Sohn missbrauche Inhalationsmittel. Max teilte später mit, er sei inzwischen entlassen worden und arbeite mit einem Nüchternheits-Coach.

Max war vor allem durch seine Beziehung zu der Sängerin Demi Lovato in den Schlagzeilen. Die beiden verlobten sich im Jahr 2020 nach nur vier Monaten Beziehung, beendeten ihre Beziehung jedoch bereits zwei Monate später. Seitdem hatte er immer wieder mit persönlichen Turbulenzen zu kämpfen, die seinen Fans und seiner Familie Sorgen bereiteten. Max, der sowohl als Schauspieler als auch als Sänger aktiv ist, hat in der Vergangenheit oft offen über seine Schwierigkeiten gesprochen, was ihm die Unterstützung vieler Anhänger eingebracht hat. Seine aktuelle Lage zeigt jedoch, wie ernst seine Herausforderungen im Moment sind.

Getty Images Max Ehrich bei Affinity Nightlife’s Grammy After Party in der Academy LA, Los Angeles, 4. Februar 2024

Getty Images Max Ehrich bei der Grammy Gift Lounge während der 66. Grammy Awards in Los Angeles

