Fünfter Platz: Diese Horrorkomödie rockt die Netflix-Charts

Die Horrorkomödie "Scary Movie" ist zurück und hat sich direkt einen Platz in den Top 5 der Netflix-Charts gesichert. Passend zur Halloween-Zeit feiert der Kultklassiker sein Streaming-Comeback – fast auf den Tag genau 25 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Der Film, der sich als Parodie auf legendäre Horrorhits wie Scream und "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" versteht, trifft damit den Nerv der Zuschauer. Auch andere Kinohighlights wie "The Sixth Sense", "Blair Witch Project" oder sogar der Action-Hit "Matrix" werden aufs Korn genommen, was dem Slasher-Hit seinen charmanten Wahnsinn verleiht, berichtet kino.de.

Die Story beginnt mit einer Gruppe Highschool-Freunde, die nach einem "versehentlichen" Mord plötzlich von einem maskierten Killer verfolgt werden – ein Szenario, das sich an Genreklassikern orientiert und dennoch durch überdrehte Gags und bizarre Wendungen punkten kann. Kritiker haben jedoch gemischte Gefühle: Während "Scary Movie" für viele lustig-kultig ist, bekam der Film auf Rotten Tomatoes lediglich eine Bewertung von 50 % von der Kritik und 43 % vom Publikum. Trotzdem lassen eingefleischte Fans nichts auf den Film kommen. "Den muss man einfach gesehen haben", schwärmte ein Zuschauer.

Hinter dem Erfolg steckt eine schräge Hommage an das Genre, die viele Fans der frühen 2000er prägte. Doch der Humor kommt nicht bei allen gut an: Während einige Zuschauer begeistert betonen, dass "Scary Movie" ein absolutes Must-See ist, empfinden andere die Witze als zu überzogen. Eine Zuschauerin beschrieb es passend im Netz: "Wenn ihr damit leben könnt, dass euer Gehirn für zwanghaftes Lachen in Matsch verwandelt wird, könnte der Film gefallen." Für Nostalgiker und Fans von Parodien bleibt der Streifen jedoch eine zeitlose Empfehlung – und lädt jetzt auf Netflix zum erneuten Schmunzeln ein.

Getty Images Shawn Wayans, Carmen Electra und Keennen Ivory Wayans bei der Premiere von "Scary Movie" in 2000

Getty Images Die Maske aus dem Film "Scream" bei der Vorstellung von "Scream VI" in Sydney

Action Press / United Archives GmbH Freddie Prinze Junior und Jennifer Love Hewitt in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"

