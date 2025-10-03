Taylor Swift plaudert über die Vorbereitungen ihrer Hochzeit

Taylor Swift (35) gewährt ihrer Fangemeinde spannende Einblicke in ihr Privatleben: Die Sängerin sprach in der britischen Sendung "The Graham Norton Show" über ihre bevorstehende Hochzeit mit dem NFL-Star Travis Kelce (35). Die "Love Story"-Interpretin schilderte voller Begeisterung, wie er sie Anfang des Jahres überraschte, als er während einer Podcast-Aufzeichnung einen kompletten Blumengarten hinter seinem Haus arrangieren ließ, um um ihre Hand anzuhalten. "Er hat wirklich alles gegeben – zehn von zehn", schwärmte sie. Doch wann wird die Hochzeit stattfinden? Taylor lässt offen, wann es so weit sein wird, aber erklärte zumindest: "Ihr werdet es wissen. Ich möchte mich zuerst um das Album kümmern, die Hochzeit kommt in Sachen Planung erst danach. Ich denke, es wird Spaß machen, sie zu planen."

Erst am Freitag, dem 3. Oktober, erschien ihr mittlerweile zwölftes Studioalbum mit dem Titel "The Life Of A Showgirl". Die Sängerin verriet, dass die Songs während ihrer Europa-Tour entstanden sind und sie dafür mit den Produzenten Max Martin und Shellback zusammenarbeitete. Das Album, das ihre erste Veröffentlichung seit der Verlobung ist, wird von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert und gilt bereits jetzt als sicherer Spitzenreiter in den Charts.

Obwohl die Hochzeit mit Travis aktuell nicht die Priorität der Sängerin ist, singt sie dafür in einem ihrer neuen Lieder von ihm. "Wenn du nicht nach mir gerufen hättest, wäre ich vielleicht in Melancholie versunken", heißt es unter anderem in dem Song "The Fate of Ophelia". In dem Stück zieht Taylor Vergleiche zu Shakespeares Figur Ophelia aus "Hamlet" und nutzt diese als eine Metapher für sich selbst.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025