Comeback mit Yeliz? Jimi Blue Ochsenknecht spricht Klartext

In Folge zehn der vierten Staffel Diese Ochsenknechts dreht sich alles um die Hochzeitsfeier von Binh Nguyen, dem Manager der Familie. Natascha (61), Jimi Blue (33) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) sind dafür extra auf die griechische Insel Zakynthos angereist. Angesprochen auf das Thema Hochzeit und Familie wird Jimi dann ganz sentimental. "Wenn ich Wilson mit seiner Freundin sehe, natürlich wünscht man sich dann eine perfekte Familie. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass man vielleicht mit der Mutter des eigenen Kindes noch zusammen ist, dass man vielleicht noch mal ein Kind macht", gesteht der Schauspieler.

Jimis Tochter Snow Elanie Koc (3) kam 2021 zur Welt. Von der Mutter der Kleinen, Realitystar Yeliz Koc (31), trennte er sich jedoch bereits vor der Geburt. Seither ging der Kontakt mit Höhen und Tiefen einher. Yeliz warf Jimi oft vor, seinen Nachwuchs zu vernachlässigen. Aktuell scheinen sich die beiden Ex-Partner jedoch wieder gut zu verstehen. Eine echte Chance auf ein Comeback sieht der "Die Wilden Kerle"-Star bei Yeliz und sich aber offenbar nicht: "Das würde ich mir auch wünschen, so eine kompaktere Familie zu haben – nicht so sehr Patchwork. Aber ich glaube, dass das bei mir in Zukunft auch sehr schwierig wird."

Ein Comeback mit Yeliz scheint also unwahrscheinlich – doch wie steht es um eine neue Frau an seiner Seite? Wie Jimi kürzlich in der Familiendoku ausplauderte, tut sich bei ihm in Sachen Liebe aktuell eher wenig. "Ich date nicht, ich bin Single. Ich bin jetzt nicht groß auf der Suche und wenn ich feiern gehe, ist mein Fokus jetzt nicht unbedingt auf Frauen", erklärte er. Aktuell ist er aber auch bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Ob er dort die richtige Partnerin finden kann, bleibt abzuwarten.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar