Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Yeliz Koc
Comeback mit Yeliz? Jimi Blue Ochsenknecht spricht Klartext

Comeback mit Yeliz? Jimi Blue Ochsenknecht spricht Klartext

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min

In Folge zehn der vierten Staffel Diese Ochsenknechts dreht sich alles um die Hochzeitsfeier von Binh Nguyen, dem Manager der Familie. Natascha (61), Jimi Blue (33) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) sind dafür extra auf die griechische Insel Zakynthos angereist. Angesprochen auf das Thema Hochzeit und Familie wird Jimi dann ganz sentimental. "Wenn ich Wilson mit seiner Freundin sehe, natürlich wünscht man sich dann eine perfekte Familie. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass man vielleicht mit der Mutter des eigenen Kindes noch zusammen ist, dass man vielleicht noch mal ein Kind macht", gesteht der Schauspieler.

Jimis Tochter Snow Elanie Koc (3) kam 2021 zur Welt. Von der Mutter der Kleinen, Realitystar Yeliz Koc (31), trennte er sich jedoch bereits vor der Geburt. Seither ging der Kontakt mit Höhen und Tiefen einher. Yeliz warf Jimi oft vor, seinen Nachwuchs zu vernachlässigen. Aktuell scheinen sich die beiden Ex-Partner jedoch wieder gut zu verstehen. Eine echte Chance auf ein Comeback sieht der "Die Wilden Kerle"-Star bei Yeliz und sich aber offenbar nicht: "Das würde ich mir auch wünschen, so eine kompaktere Familie zu haben – nicht so sehr Patchwork. Aber ich glaube, dass das bei mir in Zukunft auch sehr schwierig wird."

Ein Comeback mit Yeliz scheint also unwahrscheinlich – doch wie steht es um eine neue Frau an seiner Seite? Wie Jimi kürzlich in der Familiendoku ausplauderte, tut sich bei ihm in Sachen Liebe aktuell eher wenig. "Ich date nicht, ich bin Single. Ich bin jetzt nicht groß auf der Suche und wenn ich feiern gehe, ist mein Fokus jetzt nicht unbedingt auf Frauen", erklärte er. Aktuell ist er aber auch bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Ob er dort die richtige Partnerin finden kann, bleibt abzuwarten.

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025
Instagram / yelizkoc
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025
Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc
Instagram / yelizkoc
Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar
Instagram / _yelizkoc_
Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar
Was denkt ihr: Wie hoch stehen die Chancen auf ein Liebescomeback bei Jimi und Yeliz?
In diesem Artikel