Channing Tatums Stripper-Karriere: Weiß seine Tochter davon?

Die Wahrheit lässt sich nicht verbergen! Channing Tatum (42) und Jenna Dewan (42) lernten sich 2006 zu den Step Up-Dreharbeiten kennen und gaben sich im Juli 2009 das Jawort. Drei Jahre später erblickte Tochter Everly das Licht der Welt. Seit der überraschenden Trennung in 2018 sprach der Schauspieler offen über die Herausforderungen eines alleinerziehenden Vaters. Jetzt holt Channings Vergangenheit als Stripper ihn wieder ein!

Gegenüber Entertainment Tonight verriet der 42-Jährige, ob er vorhabe, der Neunjährigen von seiner Karriere als Stripper – die das Magic Mike-Franchise inspirierte – zu erzählen: "Wenn sie alt genug ist, um die Filme zu sehen, werden wir dieses Gespräch führen." Für den "21 Jump Street"-Darsteller werde es "keine Version meines Lebens [geben], in der ich das Gespräch 'Dad hat das nicht nur in Filmen gemacht, ich war ein echter Stripper' nicht stattfindet. Ich werde sie niemals anlügen."

Der damals 18-jährige Schauspieler arbeitete in einem Nachtklub in Tampa, Florida und behauptet bis heute, es nicht bereut zu haben. Doch Channing ist nicht der einzige Promi, der früher einen ganz anderen Job hatte. Madonna (64), Hugh Jackman (54) und Co. waren nicht immer die Mega-Stars von heute.

Channing Tatum im August 2021

Channing Tatum im März 2022

Channing Tatum im November 2020

