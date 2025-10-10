Ehrlich und verletzlich: Mrs. Bella kämpft mit ihrer Psyche

In ihrer Instagram-Story spricht Mrs. Bella (32) über ein Thema, das ihr Leben und ihren Alltag wohl schon seit Monaten beeinträchtigt: Die Content Creatorin kämpft mit mentalen Problemen. Daraus, dass es ihr schon eine ganze Weile psychisch nicht besonders gut geht, möchte Bella kein Geheimnis machen. Schon seit ihrer Jugend unterhält sie beinahe täglich ihre knapp 2,5 Millionen Follower auf Social Media mit Lifestyle-, Beauty- und Modetipps. Jobs, Reisen und Events gehören zu ihrem täglichen Geschäft – was ihr normalerweise Freude bereitet hat, verursacht bei ihr im Moment aber ein Gefühl von Panik. "Ich will einfach nur, dass es mir besser geht. Es nervt mich so", gesteht sie.

In ihrer Botschaft betont die Düsseldorferin die Wichtigkeit, offen über mentale Schwierigkeiten zu sprechen. Sie erklärt, dass es ihr geholfen habe, sich zunächst an vertraute Personen zu wenden. Dies sei ein wichtiger erster Schritt gewesen, bevor sie schließlich professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe. "Das Wichtige ist, wenn man merkt, es geht nicht mehr und man kann seinem Beruf und auch seinem Privatleben nicht mehr so nachgehen wie früher, dass man sich da Hilfe sucht", erklärte sie in ihrer Story. Das ständige Hineinfressen der Sorgen sei keine Lösung, so die Influencerin weiter.

Bella – die seit Jahren eine der bekanntesten Stimmen in der Social-Media-Welt ist – erhält durch ihre Offenheit große Unterstützung von ihren Fans. Die 32-Jährige startete ihre Karriere mit Make-up-Tutorials auf YouTube und wurde schnell zu einem Vorbild für viele junge Menschen. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihre Professionalität, sondern auch für ihre authentische und bodenständige Art. Gerade diese Eigenschaften machen ihren aktuellen Einblick in ihre persönlichen Kämpfe umso bemerkenswerter. Sie zeigt, dass auch in einer scheinbar perfekten Welt der Druck und die Herausforderungen des Alltags nicht spurlos an einem vorbeigehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mrsbella Mrs. Bella im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mrsbella Mrs. Bella und ihr Hund Ernie