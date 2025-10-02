Killer im Bekanntenkreis: Kim Kardashian in Lebensgefahr?

Kim Kardashian (44) sorgt mit Aussagen in der aktuellen Vorschau zur siebten Staffel von The Kardashians für großes Aufsehen. Der Trailer, der die neuen Folgen der Reality-Show ankündigt, gibt Einblicke in beängstigende Situationen aus dem Leben der Unternehmerin. Während Kim unter anderem über den berüchtigten Überfall in Paris von 2016 spricht, bei dem sie gefesselt, mit einer Waffe bedroht und um Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro beraubt wurde, erwähnt sie auch etwas, das viele Zuschauer sprachlos lassen dürfte: Jemand aus ihrem unmittelbaren Kreis soll angeblich versucht haben, einen Killer auf sie anzusetzen.

Laut Kim habe sie von Ermittlern einen beunruhigenden Anruf erhalten, in dem sie über den möglichen Mordplan informiert worden sei. "Jemand, der mir sehr nahe steht, hat einen Killer auf mich angesetzt", berichtet sie im Clip, sichtbar schockiert, und gesteht zudem, wie angsterfüllt sie darüber gewesen sei. Doch es gibt in ihrer Aussage auch eine Erleichterung: "Ich bin froh, dass es vorbei ist", sagt Kim in Richtung der Kamera. Ob sie dabei von realen Ereignissen spricht oder lediglich auf eine Rolle in einem neuen Film- bzw. Serienprojekt anspielt, bleibt offen. In dem Trailer wird auch auf ein Anwaltsdrama mit den Schauspielerinnen Glenn Close (78) und Sarah Paulson (50) hingewiesen, wodurch die Szenen viel Raum für Spekulationen lassen.

Eines ist gewiss: Kim, die eine Versicherung für ihren Allerwertesten abgeschlossen hat, ist keine Unbekannte, wenn es um bedrohliche Situationen geht. Der Überfall 2016 oder auch ihre Erfahrungen mit Stalking haben bei dem Reality-Star Spuren hinterlassen. Die Vierfach-Mutter hat in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig ihr Sicherheit ist, und seit dem Pariser Vorfall ihre Sicherheitsvorkehrungen enorm verstärkt. Trotz solcher Herausforderungen strebt sie immer wieder danach, Stärke zu zeigen – nicht nur für ihre Kinder, sondern auch für sich selbst. Wie viel Wirklichkeit hinter der aktuellen Enthüllung steckt, wird sich spätestens in den neuen Folgen zeigen.

Getty Images Kim Kardashian im Juni 2025 in Venedig

ActionPress Kim Kardashian, Realitystar

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar