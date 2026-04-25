Große Erleichterung: Heinz Hoenig wieder krankenversichert

Nachdem Heinz Hoenig (74) 2024 im Krankenhaus um sein Leben gekämpft hatte, kehrt er aktuell Schritt für Schritt wieder zurück. Jetzt ist auch ein Problem gelöst, das den Klinikaufenthalt damals für den Schauspieler und seine Frau Annika (41) zur nervlichen Zerreißprobe machte: Heinz ist endlich wieder krankenversichert. "Heinz und ich sind sowas von erleichtert. Mit diesem Brief fiel der enorme Druck der vergangenen Jahre von uns ab. Das Wissen, dass mein Heinzi nun endlich wieder abgesichert ist, gibt mir unglaublich viel Kraft", freut sich Annika im Bild-Interview. Etwa eine halbe Million Euro an Arzt- und Behandlungskosten habe sich angesammelt. Zunächst habe das Ehepaar versucht, die kaum zu stemmende Summe selbst zu bezahlen, doch dann kam der rettende Brief der Krankenversicherung.

Noch während Heinz im Krankenhaus lag, suchten Annika und sein Management nach Hilfe. Letzteres gab sogar eine Pressemitteilung heraus und bat um Spenden. Der heute 74-Jährige war zu dem Zeitpunkt nicht versichert, weil immer notwendige Informationen fehlten. Annika erklärte RTL, sie habe jahrelang alles versucht, aber sie sei nie an wichtige Informationen gekommen, die es brauchte. Schließlich nahm sich der Fachanwalt für Medizinrecht, Frank Michael Kuhn, des Falls an. Er habe in der Zeitung davon gelesen und dachte sich: "Das gibt es nicht. Man kann im Grunde jeden Kranken versichern. Man muss nur wissen, wie es geht." Bild erzählt er, er habe dann Kontakt zu Annika aufgenommen. Für die 41-Jährige ein Segen, denn vorherige Anwälte seien nur auf die Bezahlung aus gewesen: "Dieses Mal war es anders. Herr Kuhn antwortete: 'Sie haben mich nicht verstanden. Ich möchte Ihnen helfen und werde pro bono, kostenlos, für Ihren Mann arbeiten.'"

Die Versicherung gilt aber erst seit dem 1. April – das heißt, die alten Rechnungen müssen dennoch beglichen werden. Dennoch ist die Erleichterung bei Annika groß, denn beispielsweise die künstliche Ernährung kostete sie rund 1.300 Euro monatlich, hinzukommen Medikamente und Kontrollbesuche bei Ärzten. Zahlen muss sie aber nur noch die alten Rechnungen. Aktuell geht es Heinz zwar deutlich besser, die gesundheitlichen Probleme reißen aber nicht ab. Eigentlich sollte er im Dezember 2025 bei der German Film & ComicCon in Dortmund auftreten. Doch das Event musste der "Das Boot"-Darsteller jedoch absagen. "Hallo, liebe Fans und Kollegen. Leider muss ich euch mitteilen, dass ich bei der ComicCon nicht teilnehmen kann", schrieb Heinz bei Instagram. Er sei schwer erkältet und wolle niemanden anstecken.

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Instagram / heinz_hoenig_official Heinz Hoenig, Schauspieler

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Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig, März 2025

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