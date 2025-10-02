Endlich offiziell: Dann startet neue Staffel "Germany Shore"

Jetzt steht die beliebte Realityshow Germany Shore in den Startlöchern: Die fünfte Staffel feiert am 28. Oktober ihr großes Comeback. Dies bestätigte der Streamingdienst Paramount+ jetzt in einem vielversprechenden Post auf Instagram: "Ihr wartet schon so lange, aber keine Sorge die Party des Jahres startet bald!" Die Fans dürfen sich also auf jede Menge "Eskalation" freuen, doch wer genau zum Cast gehört, bleibt vorerst geheim. Bisher wurde nur ein Name offiziell bestätigt: Gigi Birofio (26) wird mit von der Partie sein.

Die offizielle Ankündigung folgt nach wochenlangen Spekulationen über den Start der neuen Staffel. Paramount+ hatte zuvor lediglich vage auf den Herbst als möglichen Zeitraum hingewiesen, was die Neugier und Vorfreude der Fans noch zusätzlich angeheizt hat. Kein Wunder also, dass die Zuschauer umso gespannter darauf waren, endlich konkrete Details zu erfahren. Nun bleibt abzuwarten, welche neuen Gesichter oder vielleicht bereits bekannte Favoriten neben Gigi die Villa betreten werden.

Gerüchte über weitere Teilnehmer der Show kursieren bereits in den sozialen Netzwerken. Namen wie Nadja Großmann oder Juliano Fernandez wurden immer wieder diskutiert. Auch Cansin aus Make Love, Fake Love und Fabi aus Too Hot To Handle: Germany könnten dabei sein. Ob diese Neuzugänge tatsächlich Teil der Party werden, bleibt aber noch abzuwarten. Sicher ist schon jetzt: Die neue Staffel verspricht erneut reichlich Trubel und Drama.

Paramount "Germany Shore"-Logo

IMAGO / STAR-MEDIA Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, Januar 2025

