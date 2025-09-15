Eklat bei "Love Island VIP": Zwei Kandidaten knutschen fremd

In der dritten Folge von Love Island VIP geht es besonders dank Teilnehmerin Stella Stegmann (28) heiß her: Die 28-Jährige küsste zunächst ihre Mitstreiterin Tatum Koch (27) bei einem Gruppenspiel vor aller Augen, nur um kurz darauf mit Tatums Couple Josh Stanley (29) für eine Knutscherei im Badezimmer zu verschwinden. Besonders pikant: Nach dem gemeinsamen Stelldichein in der Nasszelle behielten Stella und Josh ihr Abenteuer für sich, ohne Tatum und Stellas Couple – Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic (31) – in die aktuelle Entwicklung der Ereignisse einzuweihen.

Während der Paarungszeremonie nahm Moderatorin Sylvie Meis (47) die Sache schließlich selbst in die Hand. Sie fragte Josh direkt, wie er die Kussqualitäten von Stella bewerten würde. Sichtlich verlegen antwortete er: "Stella kann sehr, sehr gut küssen." Tatum reagierte entsetzt und fand zunächst nur ironische Worte für die Situation: "Nett von Stella und Josh, dass sie mir das mal gesagt haben." Filip nahm den Vorfall hingegen gelassen hin. Er erklärte im Interview: "Wenn wir es in zwei Tagen nicht geschafft haben, uns irgendwie näherzukommen, dann ist es doch gut, dass sie es mit Josh in zwei Minuten geschafft hat."

Stella, die 2020 zum Playmate des Jahres im deutschen Playboy gewählt wurde, ist bereits als freigeistige Teilnehmerin bekannt und zeigte in der Vergangenheit, dass sie sich nicht immer an Konventionen hält. Besonders ihre Offenheit gegenüber unterschiedlichen Beziehungskonstellationen und ihre Bisexualität machen sie für Fans zu einer der spannendsten Figuren der Show. Wie es mit dem Liebeskarussell rund um die 28-Jährige weitergeht, wird sich zeigen – immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

rtlzwei/ Magdalena Possert Josh Stanley, Kandidat bei "Love Island VIP"