So muss Stella Stegmanns Traumpartner sein

Realitystar Stella Stegmann (28) hat klare Vorstellungen von ihrem Traumpartner – oder eben ihrer Traumpartnerin. Aktuell ist die 28-Jährige bei Love Island VIP zu sehen und zeigt sich offen für alle Liebesabenteuer, unabhängig vom Geschlecht. Im Interview mit Promiflash sprach sie nun offen über ihre Wünsche in der Liebe. "Bei Männern ist es nochmal was anderes als bei Frauen", erklärte Stella und verriet, dass sie besonders auf große Männer mit Ausstrahlung steht. Neben einer attraktiven Erscheinung sind ihr gemeinsame Interessen, Tiefgründigkeit und smarte Gespräche besonders wichtig.

Mit Blick auf den Lebensstil ihres potenziellen Partners hat Stella ebenfalls genaue Vorstellungen. Sportlich, aber nicht übertrainiert – das sei ideal: "Sportlich jetzt nicht zu aufgepumpt, sondern einfach so, dass man merkt, die Person hat einen healthy Lifestyle." Diese Grundeinstellung solle sich auch in der Charakterstärke des anderen widerspiegeln. Am wichtigsten sei der Influencerin jedoch, dass die Verbindung stimmt und man gemeinsam viel lachen könne.

Auch abseits der Kuppelshow scheint Stella ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Im April teilte sie Momente einer entspannten Auszeit auf Mallorca. Mit einem kleinen Welpen an ihrer Seite zeigte die Modelschönheit, dass sie auch ohne Partner große Lebensfreude ausstrahlt. Ihre Follower erlebten sie dabei gelöst und glücklich. Die Suche nach einer neuen Liebe bleibt dennoch spannend – denn wer weiß, vielleicht findet sich bald jemand, der genau ihrem Ideal entspricht.

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Imago Stella Stegmann, August 2025 in München