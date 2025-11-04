König Charles finanziert künftig privat seinen Bruder Andrew

Am 31. Oktober 2025 entzog König Charles III. (76) seinem Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (65) offiziell sämtliche Titel – und leitete damit den wohl einschneidendsten Bruch innerhalb der königlichen Familie seit Jahren ein. Der Ex-Prinz wurde zudem dazu gebracht, die Royal Lodge bei Windsor zu verlassen und nach Sandringham umzuziehen. Für den Neustart als Privatmann erhält Andrew laut The Guardian eine "sechsstellige Auszahlung [Einmalzahlung] und ein jährliches Stipendium vom König", d.h. finanzielle Mittel des Königs persönlich.

Die Vereinbarung soll verhindern, dass Andrew, dessen deklarierte Einkünfte bisher vor allem aus einer Marinerente von 22.700 Euro im Jahr stammen, erneut in teure Projekte oder Immobilienunterhalt abrutscht, so The Guardian. Charles werde seinem Bruder "aus privaten Mitteln eine jährliche Entschädigung" zahlen, die ein Vielfaches der Rente betragen soll. Der britische Politiker Sir Keir Starmer unterstützt die harte Linie des Königs und erklärte: "Unser Mitgefühl gilt der Familie von Virginia Giuffre und allen Opfern von Epsteins abscheulichen Verbrechen." Der Handelsminister Sir Chris Bryant forderte Andrew indes auf, in die USA zu reisen und offene Fragen zu Jeffrey Epstein zu beantworten.

Die Degradierung Andrews folgte auf die anhaltenden Verwerfungen rund um seine Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Epstein und die Vorwürfe des Opfers Virginia. Der Kampf um die Royal Lodge, die Andrew zwanzig Jahre lang gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) bewohnte, zog sich über mehrere Monate. Zuletzt stellte sich heraus, dass Andrew seit Jahren kaum etwas zahlte, um in der Royal Lodge wohnen zu dürfen. Der Unterhalt des prächtigen Anwesens sorgte schon lange für öffentliche Kritik.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III. im Juni 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Queen Elisabeth II. und Prinz Andrew bei der Trooping-the-Colour-Parade 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und König Charles im Juni 2015