Prinz William war treibende Kraft hinter Andrews Titelentzug

Innerhalb von nur zwei Wochen verlor Andrew Mountbatten Windsor (65), ehemals Prinz, fast alles – und das offenbar nicht zufällig. Wie ein Palastmitarbeiter gegenüber Bild verrät, war es angeblich Prinz William (43), der während der jüngsten royalen Turbulenzen und dem Titelentzug entschlossen die Weichen stellte. Der Thronfolger setzte sich wohl gemeinsam mit König Charles (76) für einen drastischen Schritt ein: den vollständigen Bruch mit seinem skandalumwitterten Onkel. Besonders ein Vorfall bei der Trauerfeier von Herzogin Katharine von Kent Mitte September 2025 soll das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Als sich Andrew demonstrativ neben den König und William positionierte, sei das der letzte Tropfen gewesen.

Bereits seit Jahren hatte Prinz William offenbar eine klare Haltung bezüglich seines Onkels, dessen Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hatte. Aus Palastkreisen heißt es, dass William schon 2022 seiner Großmutter ein Ultimatum gestellt hatte – mit Erfolg. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) und der damit schwindenden Unterstützung für Andrew zog der Thronfolger schließlich hinter den Kulissen die Fäden. Einem Hofmitarbeiter zufolge war William eine "treibende Kraft" und wollte das "Andrew-Problem lösen, bevor er König wird". Unterstützung fand er angeblich auch bei seiner Frau Prinzessin Kate (43).

Die Spannungen innerhalb der königlichen Familie scheinen durch den rigorosen Kurs Williams weiter zuzunehmen. Während Andrew früher als Lieblingssohn der Queen galt und von ihrem Schutz profitierte, musste er sich nach ihrem Tod den zunehmend strengen Vorgaben seines Neffen beugen. Prinz William hat als zukünftiger König eine klare Vorstellung von Wandel und Disziplin im Königshaus – Prinzipien, die er in diversen Interviews wiederholt betonte. Ob seinem Bruder Prinz Harry (41) irgendwann ein ähnliches Schicksal droht, wie Onkel Andrew?

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William nach der Trauerfeier für die Herzogin von Kent im Jahr 2025