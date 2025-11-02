Nach Titelentzug: Auch jene Konsequenzen drohen Prinz Andrew

Prinz Andrew hat nach der Entscheidung seines Bruders, König Charles III. (76), alle royalen Titel, Ehren und Privilegien verloren. Der 65-Jährige wurde formell aus dem Verzeichnis aller Adelstitel gestrichen und wird offiziell nur noch als Andrew Mountbatten-Windsor auftreten. Auch seine Wohnsituation ändert sich: Der ehemalige Prinz muss die luxuriöse Royal Lodge im Windsor Great Park räumen und zieht in eine bescheidenere Unterkunft auf Charles' privatem Anwesen Sandringham. Handelsminister Chris Bryant sagte bei der BBC: "Ich denke, die große Mehrheit der Menschen in diesem Land wird das für richtig halten." Experten sprechen von einer historischen Zäsur, die Andrew noch mehr kosten könnte.

Obwohl Andrew die Anrede "Seine Königliche Hoheit" ebenso wie die Titel "Herzog von York", "Earl of Inverness" und "Baron Killyleagh" verloren hat, bleibt er vorerst Nummer acht in der britischen Thronfolge. "Andrew könnte aus der Thronfolge entfernt werden, aber dafür braucht es ein Gesetz des Parlaments", sagte Verfassungsexperte Craig Prescott der Deutschen Presse-Agentur. Zudem müssten weitere 14 Länder, deren Oberhaupt Charles ist, dem zustimmen. Dieser drastische Schritt gilt vorerst als unwahrscheinlich, da es sich um eine langwierige und komplexe Angelegenheit handeln würde. Britische Medien mutmaßen, dass auch die Beziehung zwischen den Brüdern Charles und Andrew massiv beschädigt ist und sich wohl kaum erholen wird.

Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) verlor nach der Aberkennung des Titels "Herzogin von York" ebenfalls jegliche Verbindung zum Adel und lebt fortan unter ihrem Mädchennamen. Die gemeinsamen Töchter des einstigen Paares, Beatrice (37) und Eugenie (35), behalten dagegen ihren Status als Mitglieder der königlichen Familie bei und tragen weiterhin die Prinzessinnen-Titel. Als Grund für die historischen Maßnahmen der Degradierung gilt Andrews Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (†66), der dem britischen Königshaus seit Jahren erheblich geschadet hat. Andrew bestreitet weiterhin vehement die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William, September 2025