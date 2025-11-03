Muss Andrew Mountbatten-Windsor vor US-Gericht aussagen?

König Charles III. (76) hat seinem Bruder Andrew (65) kürzlich alle verbleibenden royalen Titel entzogen. Nun fordern mehrere US-Demokraten von einem Kongressausschuss zu den Verbrechen Jeffrey Epsteins (†66), dass Andrew zu seinen Verbindungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter aussagt. Der Abgeordnete Suhas Subramanyam betonte gegenüber BBC Radio: "Wenn er seinen Namen reinwaschen will, wenn er den Opfern gegenüber das Richtige tun will, wird er sich melden." Andrew bestreitet weiterhin jedes Fehlverhalten.

Aktuell scheint eine Vorladung des Ex-Prinzen außerhalb der USA schwer durchzusetzen. Einige Ausschussmitglieder wollen Andrew deshalb dazu bewegen, freiwillig auszusagen – sei es persönlich vor Ort oder per Videokonferenz und in Beisein eines Anwalts. Auch einige Betroffene äußerten sich im Zuge dessen: Die Epstein-Anklägerinnen Liz Stein und Anouska De Georgiou forderten in BBC-Sendungen, Andrew solle "Initiative" zeigen und vor dem Kongress aussagen. Zeitgleich mehren sich erneut Berichte über Andrews Kontakt zu dem Finanzier, sogar nach dessen Verurteilung in den USA.

Andrews Verbindung zu Jeffrey und die wiederkehrenden Vorwürfe hatten in den letzten Jahren erhebliche Konsequenzen für sein Leben im britischen Königshaus. Bereits 2019 zog er sich von den öffentlichen Aufgaben als Royal zurück. Kürzlich ordnete König Charles schließlich an, dass er auch seinen Wohnsitz in der Royal Lodge aufgeben soll. Die veröffentlichten Memoiren des Opfers Virginia Giuffre (†41) lieferten zuvor neue schwere Vorwürfe gegen Andrew. Angehörige der inzwischen Verstorbenen begrüßten die jüngsten Konsequenzen aus London und sehen darin ein wichtiges Signal für die Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Ian Forsyth/Getty Images, ActionPress / CapitalPictures Collage: Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William, September 2025