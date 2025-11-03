Nach Titelverlust: Zieht Prinz Andrew bald nach Abu Dhabi?

Prinz Andrew (65), einst Mitglied der britischen Königsfamilie, könnte bald einen drastischen Ortswechsel vornehmen. Laut Daily Mail zufolge steht ein Umzug nach Abu Dhabi im Raum, wo ihm eine prächtige Villa auf dem Gelände des Herrscher-Komplexes angeboten worden sein soll. Die Luxusimmobilie im Wert von 11,3 Millionen Euro verfügt über sechs Schlafzimmer, ein Heimkino, ein Fitnessstudio und einen Innenpool. Der Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, der Herrscher von Abu Dhabi, soll Andrew die Villa persönlich zur Verfügung gestellt haben. Die beiden verbindet eine langjährige Bekanntschaft aus ihrer Schulzeit an der renommierten Gordonstoun School.

Nach dem Verlust seiner royalen Titel plant Andrew offenbar, in der Villa einen ruhigen Rückzugsort zu finden. Die endgültige Entscheidung über den Umzug wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben. Andrew habe die Immobilie in Abu Dhabi bereits in der Vergangenheit häufig mit seinen Töchtern, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), besucht, heißt es. Für Andrew, der vor Kurzem die Royal Lodge in Windsor verlassen musste, wäre die Villa eine Möglichkeit, seinem zurückgezogenen Lebensstil fernab von Großbritannien nachzugehen. Royal-Insider halten das Anwesen für einen geeigneten Zufluchtsort, an dem er vor der ständigen Aufmerksamkeit der Medien geschützt ist.

Dieser Schritt markiert eine weitere Wendung für Andrew, der seit der Aberkennung seiner königlichen Titel offiziell als Andrew Mountbatten-Windsor geführt wird. Der Verlust der royalen Privilegien war eine historische Konsequenz seiner Skandale und hat ein neues Kapitel in seinem Leben eingeläutet. Die Aussicht auf ein Leben im Exil erscheint daher wenig überraschend, zumal sie ihm erneut einen Hauch von Prestige und die Verbindung zu einem einflussreichen Bekanntenkreis sichern könnte. Schon sein bisheriger Alltag in der Royal Lodge war geprägt von seiner komfortablen, wenn auch medial beleuchteten Lebensweise. Der mögliche Wechsel nach Abu Dhabi könnte ihm zumindest einen Teil seines gewohnten Lebens zurückgeben.

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinzessin Beatrice und Prinz Andrew, 2015

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025