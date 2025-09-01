Sabrina Carpenters Eltern fanden provokantes Albumcover toll

Sabrina Carpenter (26) sorgt mit ihrem siebten Studioalbum "Man's Best Friend" für reichlich Gesprächsstoff – vor allem das provokante Cover des neuen Werks hat polarisiert. Es zeigt die Sängerin kniend auf allen Vieren, während ein Mann ihre blonden Haare festhält. In der Sendung "CBS Mornings" erklärte sie, dass das Bild perfekt zur Botschaft und Atmosphäre ihres Albums passe. Trotz kritischer Stimmen zeigt sich Sabrina gelassen und erklärte mit einem Augenzwinkern: "Meine Eltern haben das Foto tatsächlich gesehen und fanden es toll."

Die Sängerin betont, dass sowohl das Cover als auch die Texte des Albums bewusst extreme Gefühle und Themen aufgreifen, um die Macht von Kontrolle und Kontrollverlust darzustellen. "Meine Interpretation ist, dass man sich der eigenen Kontrolllosigkeit bewusst ist, wenn man die Kontrolle haben möchte", erklärte Sabrina im Interview. Es sei wichtig, Fehler zuzulassen, selbst dann, wenn sie wisse, dass diese Fehler Konsequenzen haben könnten – denn nur so könne sie wachsen. Mit dieser Haltung sowie einer Kombination aus massentauglichen Pop-Melodien und scharfzüngigen Texten erobert Sabrina nicht nur die Charts, sondern verzeichnet auch Rekorde, wie den besten Streaming-Start einer weiblichen Künstlerin auf Spotify im Jahr 2025.

Dass die Musikerin mittlerweile auch im Kreis der Pop-Größen angekommen ist, zeigt sich an ihren prominenten Kollaborationen. Nachdem sie im vergangenen Jahr bei Taylor Swifts (35) Welttournee aufgetreten war, wurde bekannt, dass Sabrina auch auf deren kommendem Album zu hören sein wird. Sabrina selbst setzt mit "Man's Best Friend" auf eine Mischung schillernder Disco-Nummern und nachdenklicher Balladen, untermalt von frechen, provokanten Texten.

Getty Images Sabrina Carpenter, März 2025

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenters neues Albumcover löst Diskussionen aus

Getty Images Taylor Swift und Sabrina Carpenter im Jahr 2023