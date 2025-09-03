"Total altmodisch": Sabrina Carpenter hat keinen Fernseher

Sabrina Carpenter (26) überrascht mit einem ungewöhnlichen Geständnis: In ihrer Wohnung gibt es keinen Fernseher. Die Sängerin erklärte im Interview Magazine, dass sie sich für einen altmodischen Lebensstil entschieden hat. "Ich habe nicht einmal einen Fernseher in meiner Wohnung. Es klingt, als sei ich total abgekoppelt und altmodisch, aber wenn ich hier bin, höre ich einfach nur Musik", erzählt sie und begründet ihre Wahl damit, dass sie sich in ihrer eigenen Welt der Klänge wohler fühlt. Aktuell sei sie besonders von Künstlern der 70er-Jahre inspiriert.

Die Sängerin hat eine große Vorliebe für Musiklegenden wie Fleetwood Mac und ABBA. Diese Bands sind für sie eine unerschöpfliche Inspirationsquelle. "Meine Liebe zu Bands wie Fleetwood Mac und ABBA ist natürlich endlos, aber ich habe so viel Spaß daran, neue Alben zu entdecken", schwärmt die Musikerin. Dafür stöbert sie nicht nur auf Spotify, sondern auch in Plattenläden.

Mit ihrem neuen Album "Man's Best Friend", das am 29. August veröffentlicht wurde, hat Sabrina einen weiteren musikalischen Meilenstein gesetzt. Wie sie im Interview verriet, spiegelt das Werk sehr persönliche Eindrücke und Gedanken aus einem kurzen, aber prägnanten Zeitraum ihres Lebens wider. Mit dem Cover sorgte die "Espresso"-Interpretin bereits für großes Aufsehen: Darauf ist zu sehen, wie die 26-Jährige auf allen Vieren kniet, während ein Mann ihre Haare festhält. Obwohl sie dafür reichlich kritisiert wurde, nahm Sabrina es mit Humor: "Meine Eltern haben das Foto tatsächlich gesehen und fanden es toll."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenters neues Albumcover löst Diskussionen aus