Channing Tatum feiert süßes Red-Carpet-Debüt mit seiner Inka

Channing Tatum (45) und Inka Williams (26) haben sich erstmals als Paar auf dem roten Teppich gezeigt. Das frisch verliebte Duo besuchte die Premiere des Anime-Films "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" im TCL Chinese Theatre in Los Angeles. Während Channing in einem marineblauen Anzug, mit einem cremefarbenen T-Shirt und schwarzen Lederschuhen glänzte, bezauberte das Model in einem schwarzen, glitzernden Kleid mit floralen Details. Besonders harmonisch wirkte das Miteinander von Inka und Everly (12), Channings zwölfjähriger Tochter, die ebenfalls bei diesem Event dabei war.

Berührungen oder öffentliche Liebesbekundungen gab es auf dem roten Teppich nicht, doch dafür gewährte das Paar vor Kurzem auf Instagram einen Blick in sein Privatleben. Zum Geburtstag von Inka teilte der Schauspieler liebevolle Worte und romantische Schnappschüsse. Hinzu kamen Videos, die unter anderem Inka beim Tauchen ins Meer zeigten. Der 45-Jährige schrieb dazu: "Ich liebe dich" und betonte in einem weiteren Post: "Alles Gute zum Geburtstag! Ich liebe dich so." Auch Inka hatte bereits im Frühjahr via Social Media öffentlich ihre Liebe bekundet und Channing mit charmanten Worten und Fotos ihre Bewunderung ausgedrückt.

Die Premiere des Anime-Films war nicht das erste Mal, dass Everly mit ihrem berühmten Vater auf öffentlichen Veranstaltungen erschien. Die Tochter von Channing und seiner Ex-Frau Jenna Dewan (44) fiel in der Vergangenheit vor allem durch ihre elegante und natürliche Präsenz auf. In einem Gespräch mit Variety berichtete der "Magic Mike"-Star von dem schwierigen Verhältnis nach der Trennung: "Es ist wirklich hart, seine Tochter nur die Hälfte der Zeit bei sich zu haben, aber Jenna und ich sind jetzt an einem guten Punkt."

IMAGO / ABACAPRESS Channing Tatum mit seiner Freundin Inka und seiner Tochter Everly, September 2025

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Everly Tatum und Channing Tatum auf dem roten Teppich, September 2025