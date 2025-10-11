Moody-Blues-Star John Lodge (†82) ist plötzlich verstorben

Die Musikwelt trauert um John Lodge. Der Bassist und Sänger der legendären Band The Moody Blues ist laut Aussage seiner Familie "plötzlich und unerwartet" im Alter von 82 Jahren verstorben. Am Donnerstag verkündeten seine Angehörigen auf Facebook, dass er friedlich eingeschlafen sei, umgeben von seinen Liebsten und den Klängen von Everly Brothers und Buddy Holly. John trat 1966 der Band bei und war nicht nur ein prägendes Gesicht der Gruppe, sondern auch eine Person mit großem Herzen. Der Verlust sei für die Familie ein unermesslicher Schmerz.

Als Mitglied von The Moody Blues war John an der Entstehung einiger der berühmtesten Alben der Band beteiligt, darunter das psychedelische Werk "Days Of Future Passed" und das Experiment "In Search Of The Lost Chord". Neben Klassikern wie "Nights In White Satin" und "Isn't Life Strange" prägte er mit seinem Bassspiel und seiner Stimme das Genre des Progressive Rock nachhaltig. Bis zur Veröffentlichung des letzten Studioalbums "December" 2003 blieb er ein aktives Mitglied. Doch trotz seiner Leidenschaft für die Bühne stand für ihn stets die Familie an erster Stelle. Seit 1968 glücklich verheiratet und Vater von zwei Kindern, bezog er diese sogar in seine musikalischen Projekte ein.

Die Nachricht von Johns Tod erinnert viele auch an den Verlust eines anderen Bandmitglieds. Sänger und Flötist Ray Thomas verstarb bereits 2018, im selben Jahr, als The Moody Blues in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden. Mit mehr als 50 Jahren Bandgeschichte hinterlässt auch John eine bedeutende Lücke in der Musikwelt. Seine Familie beschreibt ihn als einen Mann voller Liebe, Hingabe und Glauben. In der Facebook-Botschaft dankten sie allen Fans, die seine Musik und seinen Weg begleitet haben: "Danke, dass ihr den Glauben bewahrt habt."

Getty Images John Lodge, Musiker

Robert Stiggins/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images Die englische Rockband The Moody Blues 1964

Getty Images Ray Thomas und Mike Pinder, Bandmitglieder von The Moody Blues

