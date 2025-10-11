Schmuckstück entfacht Bietergefecht bei "Bares für Rares"

Bei der beliebten ZDF-Show Bares für Rares kam es jetzt zu einem außergewöhnlichen Bietergefecht, das Zuschauer und Händler gleichermaßen in Atem hielt. Irmi und Ulrike, ein Mutter-Tochter-Duo, brachten ein beeindruckendes Collier als Familienerbstück mit. Das elegante Schmuckstück, rund 150 Jahre alt und mit etwa 100 Diamanten besetzt, ließ die Herzen der Händler höherschlagen. Trotz eines kleinen Makels – die ursprünglichen Perlen wurden durch Zuchtperlen ersetzt – schätzte Experte Patrick Lessmann den Wert des Colliers auf 1.800 bis 2.000 Euro. Das anschließende Bietergefecht im Händlerraum sollte diesen Betrag jedoch deutlich übersteigen.

Schon beim Betreten des Händlerraums sorgte das funkelnde Meisterwerk für Aufregung. Besonders Schmuckexpertin Lisa Nüdling (45) und ihr Kollege Daniel Meyer (52) zeigten sofort großes Interesse. Meyer eröffnete das Bieten mit 1.800 Euro, doch schon bald entwickelte sich ein rasantes Duell zwischen den beiden. Die Gebote stiegen immer weiter, bis schließlich Lisa Nüdling mit der beeindruckenden Summe von 5.500 Euro den Zuschlag erhielt. Meyer, der letztlich das Nachsehen hatte, quittierte die Niederlage mit einem resignierten Ausruf. Nach der Entscheidung zeigte sich Nüdling überglücklich und sagte: "Das war ein Kampf, aber ich freue mich sehr."

Das beeindruckende Bietergefecht zählt zu den seltenen Momenten der Show, in denen die Preise weit über den geschätzten Wert eines Objekts hinausgehen. Lisa Nüdling, bekannt für ihre Leidenschaft als Schmucksammlerin, bewies einmal mehr ihr feines Gespür für außergewöhnliche Stücke. Ihre Begeisterung für das Collier war von Anfang an spürbar und unterstrich ihren Ruf als engagierte Händlerin. Auch für Irmi und Ulrike war dieser Deal ein freudiger Moment – einer, der ihnen mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben wird.

ZDF / Frank W. Hempel "Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025