"Der Promihof": Machte Giulia Siegels Spinnenangst Probleme?

Giulia Siegel (50) ist Teilnehmerin der neuen Reality-TV-Show "Der Promihof". In einem Gespräch mit Promiflash während des RTLZWEI-Wiesntischs gab sie Einblicke in ihre besondere Verbindung zu Tieren. "Ich liebe Tiere über alles", betonte sie leidenschaftlich. Allerdings gestand die dreifache Mutter auch, dass es eine Ausnahme gibt: Spinnen! "Aber es wussten ein paar Leute, dass ich wirklich davor Panik habe", erklärte sie offen. Glücklicherweise sei sie während der Aufnahmen nur zwei oder drei kleinen Exemplaren begegnet.

Ihre Tierliebe zeigte sich hingegen bei anderen Hofbewohnern. So hatte sie keinerlei Berührungsängste, als es darum ging, Esel, Schlangen oder sogar Kakerlaken anzufassen. Besonders die Esel schienen einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen zu haben. "Ich sage mal so, am Ende habe ich mir mit den Eseln – wirklich wie Susi und Strolch – das Obst und das Gemüse geteilt", scherzte sie.

Giulia, die einer breiten Öffentlichkeit vor allem als Moderatorin bekannt ist, hat immer wieder in verschiedenen Reality-TV-Shows und als DJ Einblicke in ihr Leben gegeben. Doch ihre Tierliebe überrascht möglicherweise nicht, da sie sich schon in der Vergangenheit als naturverbunden und aktiv gezeigt hat. Die Tochter des Musikproduzenten Ralph Siegel (80) genießt es offenbar, sich auch in für sie ungewohnten Situationen zu beweisen.

RTLZWEI / Magdalena Possert Giulia Siegel, "Der Promihof"-Kandidatin

RTLZWEI Location von "Der Promihof"

IMAGO / BREUEL-BILD Giulia Siegel und Ralph Siegel auf dem Oktoberfest 2014

