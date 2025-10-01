Trotz Monogamie: Lukas Gage zog sich Geschlechtskrankheit zu

Lukas Gage (30), bekannt aus der Serie "The White Lotus", hat in einem Interview mit der New York Post eine sehr persönliche und schmerzvolle Erfahrung geteilt. Während er dachte, sich in einer exklusiven Beziehung zu befinden, stellte sich heraus, dass er sich gleich zwei Geschlechtskrankheiten zugezogen hatte. Sein damaliger Partner, dessen Namen er nicht nannte, bestritt jeglichen Betrug. Erst ein Arztbesuch brachte Klarheit, als dieser unmissverständlich bemerkte: "Das ist eine Geschlechtskrankheit." Die Diagnose löste bei Lukas zunächst eine heftige emotionale Reaktion aus, doch er entschied sich, konsequent aus dieser Erfahrung zu lernen.

Lukas erklärte, dass ihn dieses Erlebnis dazu gebracht habe, sich unabhängig von seinem Beziehungsstatus regelmäßig testen zu lassen. Alle drei Monate nimmt er sich nun Zeit, um auf sexuell übertragbare Infektionen (STIs) untersucht zu werden. Laut eigener Aussage sieht er darin sowohl Schutz als auch Prävention. Zusätzlich setzt er auf eine PrEP-Behandlung, um einer HIV-Übertragung vorzubeugen. Auch betonte der Schauspieler, dass niemand perfekt sei und Fehler passieren könnten, die einzige Lösung aber Ehrlichkeit und Offenheit seien. Er gibt zu, selbst schon in der Position des Betrügenden gewesen zu sein.

Diese Offenheit von Lukas kommt zu einem Zeitpunkt, an dem auch andere persönliche Details in der Öffentlichkeit diskutiert wurden: Seine Scheidung von Stylist Chris Appleton (42) wurde vor wenigen Monaten offiziell. Nur sieben Monate nach ihrer Hochzeit hatte Chris die Scheidung eingereicht. Beide Parteien verzichteten auf Ehegattenunterhalt und hatten, wie bekannt wurde, einen nachträglichen Ehevertrag abgeschlossen. Trotz des Endes dieser Beziehung scheint Lukas aus seinen Erfahrungen gestärkt hervorzugehen und setzt weiterhin auf Transparenz – sowohl in gesundheitlicher als auch in zwischenmenschlicher Hinsicht.

Getty Images Lukas Gage bei der Premiere von "Fargo", November 2023

Getty Images Lukas Gage im Jahr 2023

Getty Images Lukas Gage und Chris Appleton