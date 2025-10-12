Wie süß: Eva Padberg hat tierischen Familienzuwachs bekommen

Eva Padberg (45) hat ihr Herz erneut für einen tierischen Begleiter geöffnet und Hund Fonsi ein neues Zuhause geschenkt. Den fünf Monate alten Rüden, auf Fotos des Magazins Bunte zu sehen, nahm das Model aus einem rumänischen Tierheim zu sich. Zum Welthundetag am 10. Oktober stellte sie ihren Familienzuwachs im Rahmen eines Events in Hamburg vor, organisiert von einem Nahrungs- und Tierfutterkonzern. Mit diesem setzt sich Eva nun verstärkt dafür ein, Bewusstsein für Tieradoptionen zu schaffen, da die Überlastung vieler Tierheime ein dringendes Problem sei.

Die ersten Wochen mit Fonsi waren für Eva und ihre Familie herausfordernd. Der junge Hund hatte eine schwierige Vergangenheit, die ihn besonders in ungewohnten Situationen unsicher machte. Autos, Fahrräder und andere neue Eindrücke bereiteten ihm zunächst Angst. Eva nahm diese Schwierigkeiten mit Geduld und Fürsorge in Angriff und arbeitete daran, Fonsi in sein neues Leben zu integrieren. Dank viel Unterstützung von Seiten des Tierschutzvereins und einer klaren Routine konnte er Vertrauen aufbauen und seine Ängste Stück für Stück überwinden. Heute ist er eng in den Alltag der Familie eingebunden, die sowohl die gemeinsamen Spaziergänge als auch die ruhigen Momente mit ihm genießt.

Dass Tiere eine große Rolle in Eva Padbergs Leben spielen, ist kein Geheimnis. Neben ihrer Liebe zu Hunden hat sie auch als Mutter alle Hände voll zu tun. Ihre vierjährige Tochter bereichert den Familienalltag sehr, auch wenn sie Eva in der Vergangenheit einige schlaflose Nächte beschert hat. Doch das Multitalent, das bereits seit vielen Jahren für bewusste Entscheidungen im Leben wirbt, betont, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen – sei es für Kinder oder Tiere. Mit ihrem Engagement hofft sie, andere dazu zu inspirieren, Tieren aus dem Tierschutz eine Chance auf ein neues Zuhause zu geben.

Getty Images Eva Padberg im Juni 2022

Getty Images Eva Padberg, Model

Getty Images Eva Padberg bei der Berliner Fashion Week im September 2021