Taylor Swift deutet Hochzeitsauftritt von Ed Sheeran an

Taylor Swift (35) hat kürzlich in der UK-Radioshow Hits Radio Breakfast über die neuesten Pläne für ihre anstehende Hochzeit mit dem NFL-Star Travis Kelce (35) gesprochen. Besonders im Fokus: ihr enger Freund Ed Sheeran (34), der laut Taylor höchstwahrscheinlich bei ihrer Feier singen wird. Auf die Frage nach einem Auftritt des Musikers reagierte sie lachend: "Oh, es wäre schwer, ihn davon abzuhalten!" Ed sei bekannt dafür, auf Hochzeiten für Gänsehaut-Momente zu sorgen und könne einer solchen Chance kaum widerstehen. "Wenn es eine Bühne gibt, ist Ed darauf", scherzte Taylor. Die Verlobung hatte das Paar Ende August verkündet – ein Post, der weltweit Millionen Fans von Taylor und Travis begeisterte.

Die Freundschaft zwischen der Popsängerin und Ed begann 2012, als der Brite Taylors "Red Tour" als Vorband begleitete. Seitdem kreierten sie zusammen Songs wie "Everything Has Changed" und brachten bei Taylors Eras Tour das Publikum mit gemeinsamen Auftritten zum Jubeln. Auch auf der Hochzeit von Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) vor wenigen Tagen waren die beiden ein eingespieltes Team, hielten sogar gemeinsam Reden und tauschten Erinnerungen aus. Im Interview mit People betonte Taylor, wie sehr sie Eds Fähigkeiten auf der Bühne schätzt: "Er weiß, was die Leute wollen, und er liebt es, ihnen genau das zu geben."

Taylor und Ed verbindet nicht nur ihre enge Freundschaft, sondern auch eine gemeinsame Geschichte. Beide stammen aus eher bescheidenen Verhältnissen – Taylor aus einer Kleinstadt in Pennsylvania, Ed aus Suffolk in England – und haben sich ihren weltweiten Ruhm durch harte Arbeit und Ausdauer erkämpft. Dieses gegenseitige Verständnis für den steinigen Weg nach oben schuf offenbar eine starke Basis, die bis heute hält. So unterstützten sie sich auch weiterhin musikalisch, aber auch privat – etwa dann, wenn es besondere Meilensteine zu feiern gibt.

Imago Taylor Swift und Ed Sheeran im Dezember 2017 in San Jose

Getty Images Ed Sheeran und Taylor Swift im November 2013

Jamie McCarthy / Staff / Getty Images Taylor Swift und Ed Sheeran beim Jingle Ball 2012

