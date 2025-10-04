Vor Nicole Kidman: So schlimm war Keith Urbans Drogenproblem

Keith Urban (57) und Nicole Kidman (58) lassen sich scheiden. Viele Jahre lang galten sie als Traumpaar, doch auch der Beginn ihrer Romanze war turbulent. Zu diesem Zeitpunkt kämpfte der Countrystar mit einer schweren Alkohol- und Drogensucht. Schon vier Monate nach ihrer Hochzeit im Jahr 2006 musste sich der Musiker in eine Reha begeben. Damals wich ihm Nicole nicht von der Seite und startete eine Intervention, um ihre frische Ehe zu retten. "Nic hat alle negativen Stimmen – sicherlich auch einige ihrer eigenen – beiseitegeschoben und sich für die Liebe entschieden", berichtete Keith laut Daily Mail während einer Gala im vergangenen Sommer.

Die Drogenabhängigkeit des Gitarristen machte sich schon in den 1990er-Jahren bemerkbar, wie sein Musikkollege Vernon Rust einst in seiner Biografie "Fake News" preisgab. Damals verprasste Keith angeblich über 270.000 Euro für Kokain, während er mit seiner Band The Ranch an ihrem Album arbeitete. "Wir lebten im Studio. Wir nahmen viel Kokain und blieben tagelang wach", schrieb der Songwriter in seinem Buch.

Weder die "Moulin Rouge"-Darstellerin noch ihr Ehemann haben sich bislang zu der Trennung geäußert. Laut einem Insider soll aber vor allem eine Sache ausschlaggebend für das Liebes-Aus gewesen sein. "Keith sieht Nicole nie, entweder dreht sie gerade einen Film oder er ist auf Tour. [...] Die Intimität ist nicht mehr da, sie gehen nur noch mechanisch ihren Pflichten nach", verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail. Der 57-Jährige soll sich demnach von seiner Frau vernachlässigt gefühlt haben und sei deshalb bereits vor Wochen aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban, Radio Music Festival, 21. September 2024 in Las Vegas

Anzeige Anzeige