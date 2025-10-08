Nägel und Co.: Nicole Kidman verblüfft mit Trennungs-Glow-up

Nicole Kidman (58) zog alle Blicke auf sich, als sie am Montag während der Chanel-Modenschau in Paris ihren neuen Look präsentierte. Die Schauspielerin zeigte einen frisch gestylten Pony, inspiriert von den 1970er-Jahren, sowie lange, ovale Nägel im französischen Stil. Begleitet wurde sie von ihren Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret sowie ihrer Nichte Lucia Hawley. Es war der erste öffentliche Auftritt der Familie seit der kürzlichen Scheidung von Keith Urban (57) nach 19 Jahren Ehe. Nicole zeigte sich in eleganter Chanel-Kleidung, während ihre Töchter mit legeren Outfits ebenfalls Eindruck machten.

Die Veränderung in Nicoles Stil unterstrich die Neuorientierung nach ihrer Trennung. Wie ihr Stylist Adir Abergel beim People Magazin erklärte, spiegelte der Look eine mühelose, aber durchdachte französische Ästhetik wider. Neben der neuen Frisur und den Nägeln fiel auch ihr Outfit ins Auge: eine bestickte weiße Bluse, breite Jeans und eine auffällige Chanel-Tasche in Oxblood-Rot. Die Kinder des Paares bleiben vorrangig in Nicoles Betreuung, ein Punkt, der im Rahmen der Scheidung festgelegt wurde. Ein Insider enthüllte, dass trotz der Veränderungen im Privatleben ihre beruflichen und elterlichen Rollen gleichermaßen priorisiert bleiben.

Die Trennung scheint die Karriere und Ausstrahlung der Schauspielerin in keiner Weise zu dämpfen. Bereits vor Kurzem glänzte Nicole solo auf einem Gala-Abend in Dallas, wo sie mit einer emotionalen Rede überzeugte. Ihre Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten die Balance zwischen Beruf und Familie zu halten, hat sie in ihrer jahrelangen Karriere immer wieder unter Beweis gestellt. Keith bleibt ebenfalls nach außen hin gefasst: Ohne Ehering wurde er zuletzt bei seinen musikalischen Auftritten gesehen, während vier Tattoos weiterhin an die gemeinsame Zeit erinnern.

Getty Images Nicole Kidman bei Chanel auf der Pariser Fashion Week, 2025

Getty Images Nicole Kidman mit ihren Kindern und ihrer Nichte in Paris, 2025

Getty Images Nicole Kidman, Vanessa Paradis und Étienne Daho bei der Pariser Fashion Week, 2025