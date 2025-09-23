Laura Maria Rypa sucht im Netz nach einer neuen Bleibe

Laura Maria Rypa (29) hat ihre Fans auf Instagram mit einer überraschenden Bitte um Hilfe konfrontiert. Die Influencerin ist offenbar auf der Suche nach einem neuen Zuhause. In einer Story wandte sie sich an ihre Community: "Hallo ihr Lieben, ich suche eine Unterkunft für mich, meine zwei Kinder und unsere Hunde." Besonders schwierig gestaltet sich die Suche aufgrund der Haustiere, die sie nicht aufgeben möchte. Konkret sucht sie ein Haus in Köln, Düsseldorf oder Umgebung und erhofft sich Hinweise oder Kontakte von ihren fast eine Million Followern.

Die Hintergründe ihrer Anfrage werfen Fragen auf, denn laut Bild soll Laura bereits vor etwa zwei Wochen in ein Eigenheim eingezogen sein. Dieses Haus war ursprünglich als gemeinsames Heim für sie und Ex-Partner Pietro Lombardi (33) sowie die Kinder gedacht. Nach der Trennung der beiden vor einigen Wochen schien es zunächst, als würde Laura alleine mit ihren Söhnen und den Hunden dort bleiben. Nun sorgt ihre öffentliche Suche für Spekulationen – ob es Probleme mit der Immobilie gibt oder Streitigkeiten mit Pietro dahinterstecken, bleibt unklar.

Unterdessen hat Pietro nach der überraschenden Trennung seiner Verlobten Unterschlupf bei Komiker Oliver Pocher (47) gefunden. Gegenüber Bild verriet der Sänger: "Olli hat mir angeboten, zu ihm zu ziehen. Es soll eigentlich nur vorübergehend sein. Mal schauen. Ich habe mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Eingang." Vor seinem Einzug bei Oliver hatte der DSDS-Star kurzzeitig bei seiner Familie und Freunden gewohnt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

Anzeige Anzeige

IMAGO / pictureteam Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi und Oliver Pocher im November 2024 beim "DSDS"-Finale in Köln