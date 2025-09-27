Anne Wünsche erwartete riesigen Shitstorm wegen der Sexpuppe

Anne Wünsche (34) hat mit ihrer neuesten Geschäftsidee für reichlich Wirbel gesorgt: Die Social-Media-Bekanntheit bringt ihre eigene Sexpuppe auf den Markt. Dabei handelt es sich um eine detailgetreue Nachbildung ihres Körpers. Doch die Entscheidung fiel ihr nicht leicht, wie sie im Gespräch mit Promiflash verrät. Vor allem wegen ihrer drei Kinder habe sie lange mit sich gehadert. "Wie sollen denn die anderen darüber denken, wenn das dann rauskommt? Es wird einen riesigen Shitstorm geben. Eine Mutter macht sowas? Es ist ja sowieso schon ein No-Go, was ich mache", erklärt das OnlyFans-Model.

Auf Social Media fielen die ersten Kommentare allerdings überraschend positiv aus, was Anne erfreut – aber auch überrascht. "Später habe ich nicht mehr reingeguckt, weil ich eigentlich einen extremen Shitstorm erwarte. Also, wenn darüber kein Shitstorm kommt, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht", erzählt sie Promiflash schmunzelnd. Gleichzeitig betont die 34-Jährige, dass ihr die Meinung der Öffentlichkeit generell eher unwichtig ist. "Die wissen nicht, wer ich bin. Ich habe meinen Bruder nach seiner Meinung gefragt. Es war mir wirklich wichtig, zu wissen, was er dazu sagt", betont sie.

Anne hat bereits in der Vergangenheit immer wieder Tabus gebrochen und damit viel Aufsehen erregt. Die Influencerin scheut sich nicht, auch provokanteren Content zu erstellen. So sagt sie selbst, dass der Schritt zur Vermarktung ihrer Sexpuppe nur konsequent sei, da sie ohnehin schon explizitere Inhalte veröffentliche als noch vor zwei Jahren. Während sie dabei immer wieder Gegenwind aus der Öffentlichkeit stößt, genießt sie nach eigenen Aussagen den Rückhalt ihres näheren Umfeldes – insbesondere ihres Bruders. "Mein Bruder findet es nicht schlimm und unterstützt meine Entscheidung voll und ganz", erklärte sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Mai 2025