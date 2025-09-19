Anna-Maria Ferchichis Tochter Laila muss ein Korsett tragen

Anna-Maria Ferchichi (43) sorgt sich um ihre elfjährige Tochter Laila. Die Schülerin war ursprünglich wegen einer Fraktur am Handgelenk beim Arzt, nachdem sie sich verletzt hatte und einen Gips benötigte. Doch bei der Untersuchung stellten die Mediziner auch eine unerwartete Diagnose: Skoliose. Von nun an muss Laila ein Korsett tragen und sich intensiv physiotherapeutisch behandeln lassen. Die achtfache Mutter teilte diese Nachricht mit ihren Fans auf Instagram und veröffentlichte dort sogar ein Röntgenbild, das die Krümmung der Wirbelsäule zeigt.

In einem kurzen Video in ihrer Story sprach Anna-Maria ehrlich über die Belastung, die die neue Situation für ihre Tochter darstellt. "Ich melde mich mal nach der Hiobsbotschaft. Das ist für Laila schon krass, als ihr dann bewusst wurde, sie muss dieses Korsett tragen", erklärte sie. Laut Anna-Maria bleibt Laila aber glücklicherweise schmerzfrei, was den Umgang mit der neuen Situation etwas erleichtert. Neben der Skoliose-Diagnose muss sich die Elfjährige auch von ihrer Handverletzung erholen, was die kommende Zeit sicherlich herausfordernd macht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Anna-Maria und ihr Mann Bushido (46) mit gesundheitlichen Herausforderungen ihrer Kinder konfrontiert werden. Im Sommer musste ihr Sohn Djibi nach einem Unfall notoperiert werden. Zudem leidet er unter dem PFAPA-Syndrom, einem chronischen Fiebersyndrom. Anna-Maria teilt solche privaten Einblicke auf Social Media oft offen mit ihren Fans. Sie hat in Interviews mehrfach betont, wie sehr ihr der Rückhalt durch ihre Familie und Freunde dabei hilft, solche schwierigen Situationen zu bewältigen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Instagram / laila_maria_ferchichi Laila Ferchichi im Februar 2025

Imago Anna-Maria und Anis Ferchichi auf der Bertelsmann Party 2025