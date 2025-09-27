"Single sein": Deutet Lola Weippert hier ihre Trennung an?

Lola Weippert (29) sorgt derzeit mit emotionalen Worten auf Instagram für Aufsehen. Die Moderatorin, die erst vor Kurzem ihre neue Beziehung öffentlich gemacht hatte, schrieb einen bewegenden Text über das Single-Dasein: "Single sein bedeutet nicht automatisch, einsam oder schwierig zu sein. Es kann eine der wertvollsten Phasen im Leben sein, denn es bedeutet, bei sich selbst anzukommen, sich besser kennenzulernen und das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten." Ob sich Lola wirklich getrennt hat, verrät sie allerdings nicht.

In ihrer Nachricht hebt sie hervor, dass wahre Einsamkeit nicht durch den Beziehungsstatus entsteht, sondern durch die fehlende Verbindung zu einem selbst. "Einsamkeit entsteht nicht durch den Beziehungsstatus, sondern durch die fehlende Verbindung zu dir selbst. Wenn du lernst, deine eigene Gesellschaft zu lieben, merkst du, dass Single sein keine Leere ist, sondern eine Chance", erklärte Lola und fügte hinzu: "Dein Wert hängt nicht von einer Partnerschaft ab, du bist vollständig, genug und voller Möglichkeiten ohne einen Menschen an deiner Seite!" Ihre Worte stehen im starken Kontrast zu den glücklichen Einblicken, die sie noch vor wenigen Wochen mit ihrer Community geteilt hatte, als sie zum ersten Mal ihre frische Liebe zeigte.

Die Moderatorin hält ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss und ist dafür bekannt, selten Details preiszugeben. Erst vor einigen Wochen hatte sie jedoch ihre neue Beziehung der Öffentlichkeit präsentiert, was diese überraschenden Zeilen nun besonders brisant macht. Lolas Fans zeigen sich gespalten: Während einige den Instagram-Post inspirierend finden und die positive Message loben, rätseln andere weiter über den Beziehungsstatus des Reality-TV-Stars.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im April 2025

Instagram / lolaweippert Lola Weippert und ihr neuer Partner, September 2025

ARD Lola Weippert moderiert die neue Show "City of Love"