Wegen Krone: Lisha Savage schießt im Netz gegen Tara Tabitha

Lisha Savage (39) hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die Reality-TV-Bekanntheit ließ ihrer Meinung freien Lauf und schoss scharf gegen Tara Tabitha (32). In ihrer Instagram-Story machte sie sich über Frauen, die sich als "Queen" inszenieren, lustig: "Sorry, aber ich kann diese Weiber nicht mehr sehen, die im TV eine Krone tragen oder sich Queen/Queeni nennen." Diese Worte waren deutlich an Tara gerichtet, die sich nur zu gerne in Krönchen präsentiert. Der Seitenhieb blieb nicht das letzte Wort, denn Lisha legte nach und bezeichnete solche Inszenierungen als "Fremdscham-Moment", begleitet von einem Clown-Emoji.

Doch Tara wusste sich zu wehren. Die selbstbewusste Reality-Darstellerin reagierte prompt in ihrer eigenen Instagram-Story und nahm Lishas Kritik auf humorvolle Weise auseinander. "Aja na, wenn Lisha das sagt, dann hör' ich sofort auf! Nicht", konterte Tara trocken und betonte, dass sie fest zu ihrem Image stehe. Sie erklärte mit Stolz, seit 15 Jahren im Reality-Business zu sein und sich von Meinungen anderer nicht beeinflussen zu lassen. "Ob es wen nervt, ist mir herzlichst egal. Aber dann macht's gleich doppelt so viel Spaß", fügte sie hinzu.

Beide Frauen zeichnen sich durch ihre starke Persönlichkeit aus, die sie in verschiedenen Formaten schon ausgiebig unter Beweis gestellt haben. Doch während Lisha vor allem durch ihre ironischen und oft bissigen Kommentare auffällt, sonnt sich Tara lieber in ihrer selbstgewählten Rolle als "Queen". Ob diese zwei irgendwann in einer Show aufeinandertreffen und ob der Streit dann lautstark weitergeht, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Beide lieben die Aufmerksamkeit, die solche Dramen mit sich bringen.

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn / Tan Nian Xing, RTLZWEI Collage: Lisha Savage und Tara Tabitha

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" Staffel sechs

Anzeige Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage im Mai 2025