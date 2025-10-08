Mit Schizophrenie: Eric Stehfest kämpft dank Kinder weiter

Eric Stehfest (36) hat mit der Veröffentlichung seines neuen Buches "9 Jahre Wahn – Mein Leben mit paranoider Schizophrenie" nach seinem Bestseller "9 Tage wach" über seine Drogensucht ein weiteres Kapitel seines bewegten Lebens aufgeschlagen. Das Werk, das am Mittwoch erschien, gibt Einblicke in den Alltag und die Herausforderungen des Schauspielers mit der Diagnose. Wie Eric im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet, hat ihm das Schreiben wortwörtlich "das Leben gerettet". Besonders seine Kinder spielen dabei eine entscheidende Rolle: "Ohne sie würde es ganz anders aussehen", gestand der ehemalige GZSZ-Darsteller offen. "Wenn ich mit ihnen bin, ist es so ähnlich wie bei der Musik: Dann verschwinden die Symptome, weil ich so viel Liebe erfahre, dass es kaum Raum dafür gibt." Seine Kinder sind der Anker, der ihm in den schwersten Zeiten Halt gibt und ihn dazu bringt, weiterzumachen.

Das Buch bietet nicht nur Einblicke in die Krankheit, sondern thematisiert auch die bedingungslose Liebe, die er als Vater erfährt. Der ehemalige Dschungelcamp-Finalist erklärte, dass seine Kinder nicht nur Motivation, sondern auch Trost spenden. Dadurch, dass sie ihm in schwierigen Zeiten so viel Halt gegeben haben, erlebt er Momente der großen emotionalen Stärke. Sein neunjähriger Sohn zeige sogar großes Verständnis für seine Situation: "Er weiß aber, Papa ist ein bisschen krank und macht aktuell nicht so viel Sport – dann sagt er, dass das mal okay ist und versucht, mich wieder zu motivieren." Die gemeinsamen Kinder bekommen von den schwerwiegenden Symptomen allerdings kaum etwas mit, da sie meistens nicht in der Nähe sind, wenn Eric, der zu diesem Thema Aufklärung leisten möchte, schwierige Phasen durchlebt. "Viele mit meiner Diagnose trauen sich gar nicht, Unterstützung anzunehmen", resümierte er im Interview. "Ich würde gerne dabei helfen, dass es anderen Menschen leichter fällt, sich Hilfe zu suchen."

In seinem Buch verarbeitet Eric nicht nur seine Krankheit, sondern auch das Ende seiner Ehe mit Edith Stehfest (30). Nach elf Jahren Beziehung hat sich das Paar kürzlich getrennt, bleibt jedoch eng verbunden, um für ihre beiden Kinder da zu sein. Die Trennung und die begleitende Privatinsolvenz waren weitere Rückschläge, die seinen ohnehin schwierigen Weg nochmals zusätzlich erschwerten. Dennoch gelingt es dem Schauspieler, vor allem durch die Unterstützung seiner Familie, immer wieder neuen Mut zu fassen: "Meine Kinder haben mir ganz viel Halt gegeben in der Akutzeit", resümierte er im Gespräch mit spot on news. "Die Kinder motivieren mich, dass ich nicht gänzlich liegenbleibe, sondern es irgendwie immer schaffe, mich aufzurappeln und weiterzumachen." Seine Erfahrungen mit Liebe, Verlust und Krankheit zeigt er schonungslos ehrlich in seiner neuen Veröffentlichung.

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020