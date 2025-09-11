Verabschiedet Kendall Jenner sich bald aus dem Rampenlicht?

Kendall Jenner (29) hat eine überraschende Ankündigung gemacht: Das Supermodel, das mit 29 Jahren schon eine beeindruckende Karriere auf den Laufstegen der Welt hinter sich hat, plant einen radikalen Wandel. Gegenüber der Vogue verriet sie in einem Interview für die Oktoberausgabe, dass sie sich aus dem Rampenlicht zurückziehen und sich ihrer wahren Leidenschaft widmen möchte – dem Wohndesign. "Ich schwöre, ich werde alles stoppen und nur noch Häuser designen", sagte sie. Ihre Tage verbringt sie am liebsten ohne Make-up, in bequemen Sweatpants und in ihrem geliebten Zuhause in Los Angeles, das sie als ihren Zufluchtsort beschreibt.

Bereits in der Vergangenheit hat die Reality-TV-Darstellerin ihre Liebe für Architektur und Inneneinrichtung offenbart. 2022 sprach sie in einer Episode der Serie Keeping Up with the Kardashians darüber, wie sehr sie es genieße, Wohnprojekte zu planen. Ihre jetzigen Pläne sind jedoch noch ambitionierter: Sie baut gerade ein neues Haus im Westen der USA und würde am liebsten komplett auf Modeljobs verzichten, um sich voll und ganz ihrer neuen Berufung hinzugeben. Unterstützung bekommt Kendall auch aus ihrem Umfeld – ihre Freundin Gigi Hadid (30) betonte im Gespräch mit Vogue, sie würde Kendall voll und ganz vertrauen, wenn es darum ginge, ein Haus für sie zu gestalten.

Kendall ist zweifellos ein echtes Multitalent. Trotz ihres Erfolgs auf den Laufstegen der Welt schätzt sie vor allem die einfachen Dinge im Leben. So liebt sie es, ungestört an Reitturnieren teilzunehmen oder schlicht Zeit abseits der Öffentlichkeit zu verbringen. Ihre bodenständige Art führt sie auf ihre familiäre Umgebung zurück. Schon als Kind gab ihr ihre Familie viel Stabilität, auch als der Druck durch die Reality-Show ihrer Familie zunahm. Besonders dankbar ist sie für die Vorbilder ihrer älteren Geschwister, die ihr geholfen haben, sich früh in der glamourösen, aber oft gnadenlosen Promiwelt zurechtzufinden.

