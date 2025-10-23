Joyn bestätigt zweite Staffel von "The Power" für 2026

Der Streamingdienst Joyn hat bekannt gegeben, dass sein erfolgreichstes Eigenformat The Power im Jahr 2026 in die zweite Runde gehen wird. Die Realityshow, die erst im September 2025 mit ihrer ersten Staffel startete, umfasst stolze 50 Episoden und hat bereits beeindruckende Rekordzahlen in den Abrufen erzielt. Henrik Pabst, Chief Content Officer bei der Seven.One Entertainment Group, beschrieb das Format als die bislang erfolgreichste Eigenproduktion der Plattform. Das Spielprinzip, das ein wenig an Big Brother erinnert, basiert auf dem Konzept eines geheimen und mächtigen "Power Players", der jede Woche Entscheidungen trifft, die den weiteren Verlauf beeinflussen.

Im Mittelpunkt des Formats steht das Zusammenleben der Teilnehmer, das durch die wöchentliche Rolle des geheimen "Power Players" spannend gestaltet wird. Dieser hat nicht nur die Macht zu belohnen und zu bestrafen, sondern nominiert auch eine Person, die die Villa verlassen soll. Doch der Clou: Sollte es der Zielperson gelingen, die Identität des "Power Players" korrekt zu erraten, ändert sich das Machtgefüge und der "Power Player" selbst fliegt aus dem Spiel. Das fesselnde Konzept stammt aus der Feder der französischen Produktionsfirmen Dreamspark und Studio 89, während die deutsche Adaption von Redseven Entertainment, einer Tochter der Seven.One Entertainment Group, produziert wird.

Das Finale der ersten Staffel sorgte für großes Aufsehen, als Lorik Bunjaku (29) nach 50 nervenaufreibenden Folgen zum strahlenden Sieger gekürt wurde. Im entscheidenden Schlussduell setzte sich der Realitystar gegen Matthias und Dilara durch. Lorik konnte nicht nur das letzte Spiel für sich entscheiden, sondern identifizierte auch den "Power Player" richtig – ein wahrer Coup. Im Anschluss überwältigten ihn die Emotionen. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin kurz vorm Weinen, ich bin am Lachen, ich bin grad so Halligalli in meinem Kopf", verriet Lorik und konnte sein Glück kaum fassen.

Joyn Cover der Show "The Power"

Joyn/Renè Lohse Cast von "The Power"

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Lorik Bunjaku

