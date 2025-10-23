"Temptation Island"-Jungs sicher: Aleks bereut Verhalten

Sein erster Auftritt bei Temptation Island V.I.P. mit Ex-Freundin Christina Dimitriou (33) brachte Aleksandar Petrovic (34) wenig Sympathien ein. Aktuell wagt er mit seiner Partnerin Vanessa Nwattu (25) einen neuen Versuch in der Show. Diesmal scheint es aber deutlich besser zu laufen – vor allem die anderen Jungs sind von dem Realitystar begeistert. Sie glauben, dass Aleks sein Verhalten von damals mittlerweile bereut. "Wir kannten Aleks damals nicht, wir können dazu nicht viel sagen. Wir können nur sagen, wie er jetzt ist und wie er darüber denkt. Ich war in Dubai bei ihm, und er hat ganz reflektiert darüber gesprochen und sagt auch, dass er das total bereut, 100 Prozent", erklärt Laurenz Pesch gegenüber Promiflash. Der Meinung ist auch Wladi: "Er hat auch gesagt, er hätte das mit Christina, was passiert ist, niemals noch mal gemacht."

Die drei Jungs mögen Aleks sehr und loben seinen Charakter in höchsten Tönen. "Aleks ist so ein herzlicher Mann. Er hat halt eine gewisse Meinung oder beziehungsweise eine gewisse Vorstellung von seiner Frau", meint auch Marwin Klute im Promiflash-Gespräch. Die drei waren regelrecht überrascht, wie korrekt der 34-Jährige eigentlich sei. Wladi erinnert sich an ihr erstes Treffen bei "Temptation Island": "Ich bin vor der Villa ausgestiegen, ich sehe Aleks und ich so: 'Was macht der hier?' Zwei Tage später dachte ich mir: 'Geiler Dude.' Er ist echt – ohne Witz – ein anderer Mensch, als die Leute ihn leider sehen." Nur wie Aleks sich ausdrücke, sei manchmal missverständlich, erklärt Laurenz: "Er formuliert manchmal Sachen, die er gar nicht so meint. Aber er hat das Herz am rechten Fleck."

Dass er sein Verhalten bei "Temptation Island" bereue, betonte Aleks schon unmittelbar nach der Sendung im Jahr 2022. Bei Instagram betonte er damals: "Als ich diese Folge gerade gesehen habe, kamen mir wieder die Tränen, weil es kein Mensch verdient hat, so verletzt zu werden." Er bezieht sich auf eine Episode, in der er seine Gefühle für Verführerin Vanessa deutlich aussprach und Christina das mit ansehen musste. Er sei sich bewusst, dass er in der Villa egoistisch gehandelt habe: "Ich möchte klipp und klar mitteilen, dass ich bereue, sie so verletzt zu haben." Das liegt nun mehrere Jahre zurück und auch Christina scheint den Betrug im TV verarbeitet zu haben. "Ich würde ihm verziehen, wenn er wiederkommen würde. Also, in dem Sinne als Entschuldigung", meinte sie zu Promiflash.

