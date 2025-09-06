Giuliano Hediger will Gesicht von Tochter nicht mehr zeigen

Giuliano Lorenzo Hediger hat auf Instagram eine bedeutende Entscheidung verkündet: Er wird künftig das Gesicht seiner Tochter nicht mehr im Internet zeigen. In einem emotionalen Beitrag erklärte er seinen über 200.000 Followern, dass die Sicherheit seiner Tochter für ihn oberste Priorität habe. Bislang hatten sowohl Giuliano als auch seine Ex-Partnerin und Kindesmutter Ariel voller Stolz Fotos und Videos der gemeinsamen Tochter online geteilt, auf denen ihr hübsches Gesicht stets zu sehen war. Doch damit ist nun Schluss, denn wie er selbst sagte: "Es gibt da draußen Menschen, die nicht dieselben guten Absichten haben."

In dem Post beschrieb Giuliano weiter, dass die Entscheidung, das Gesicht seiner Tochter zu verbergen, längst überfällig gewesen sei. Einst wollte er das Glück über das Vatersein mit der Welt teilen, doch jetzt sieht er seine primäre Aufgabe in ihrer Sicherheit und ihrem Schutz. "Natürlich würde ich euch am liebsten jeden Tag zeigen, wie wunderschön sie ist, aber genau deswegen treffe ich jetzt diese Entscheidung", schrieb er in einem ehrlich gemeinten Appell an seine Fans. Dieses Schutzanliegen verdeutlicht er in seinem jüngsten Foto, auf dem ein kleines, weißes Herz das Gesicht seines Mädchens unkenntlich macht.

Zuletzt wurde Giulianos Beziehung zu seiner Tochter von Ex Ariel in kein gutes Licht gerückt. Sie warf ihm öffentlich vor, sich nicht ausreichend um Ileyna zu kümmern. Laut der Mutter genieße Giuliano lieber seine freie Zeit, anstatt für seine Tochter da zu sein. Solche Vorwürfe wollte der einstige Fame Fighting-Boxer allerdings nicht auf sich sitzen lassen. In einer Instagram-Story schilderte er seine Sicht der Dinge: "Ich möchte die Kleine sehen. Und sie sagt: 'Nee, ich gehe in den Urlaub nach Zypern. Und in drei, vier Wochen kannst du sie dann wieder sehen.'" Anscheinend komme es öfter vor, dass die Mutter ihm den Kontakt zu seiner Tochter erschwere. "Ich hab immer wieder gebettelt darum, dass ich die Kleine bei mir haben kann, wenn sie in diesen Shows ist", sagte Giuliano und fügte hinzu, dass Ariel Ileyna lieber bei ihrer Mutter abgegeben habe.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger und seine Tochter Ileyna, September 2025

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

Instagram / ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit