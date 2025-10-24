Fiese Kommentare: AYTO-VIP-Olli wehrt sich gegen Zuschauer

Realitystar Oliver Ginkel (26) steht derzeit wegen seiner Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love im Fokus der Kritik. Nach eigener Aussage erhält er in den sozialen Netzwerken zahlreiche negative Nachrichten, die ihn hart treffen. "Die Kommentare unter den Videos und Bildern sind nicht so schön", gab er jetzt im Gespräch mit Promiflash zu. Besonders betroffen sei er von der Erwartungshaltung der Zuschauer, da diese ihn dazu auffordern würden, das Spiel vollständig mitzuspielen: "Das Spiel heißt, mit jedem herumzuknutschen. Und ich bin nicht so ein Typ, der das macht. Deswegen hackt jeder auf mir herum."

Im Interview zeigte sich der ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidat enttäuscht über die mangelnde Empathie. "Die Leute, die AYTO gucken, können sich nicht so ganz in meine Gefühlslage hineinversetzen", ist er sich sicher. Für ihn ist die Sache jedoch ganz einfach: Er sei da "verknallt oder verliebt" in Antonia Rot und wolle entsprechend handeln. Dieses Verhalten kommt bei vielen Zuschauern zwar nicht gut an, doch dass er deswegen nun zum Ziel wütender Kommentare wird, will der 26-Jährige nicht stillschweigend hinnehmen.

Niederschmetternd dürfte deshalb für Oliver auch das Ergebnis der Matchbox gewesen sein. Nach einem harmonischen Date mussten er und Antonia gemeinsam zur Entscheidung antreten – doch ausgerechnet dort wurde ihnen mitgeteilt, dass sie kein Perfect Match seien. "Ich bin abgef*ckt, ich kann es mir nicht erklären", räumte der TV-Star kurz danach ein. Auch die Influencerin zeigte sich fassungslos: "Das ist einfach eine Lüge." Oliver ließ in der Villa seinen Tränen freien Lauf, während einige der anderen Kandidaten offen bezweifelten, dass die Gefühlsausbrüche echt waren.

Instagram / oliver.ginkel Oliver Ginkel, Juni 2025

RTL / Frank Beer Antonia, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Teilnehmerin

IMAGO / STAR-MEDIA Oliver Ginkel, Reality-TV-Star

