Linda Braunberger packt aus: Viele TV-Stars nehmen Drogen

Linda Braunberger (24) hat kürzlich im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Social Media für Aufsehen gesorgt. Die Reality-TV-Bekanntheit gewährte ihren Followern einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der schillernden Reality-TV-Welt. Auf die Frage eines Instagram-Users, wie viele ihrer Kollegen Drogen konsumierten, antwortete Linda erschreckend ehrlich: "Leider ziemlich viele. Ich würde so 70 Prozent schätzen. Traurig, aber wahr." Dabei verriet sie, dass es sogar Fälle gebe, in denen illegale Substanzen in die Formate geschmuggelt werden.

Neben ihrer Enthüllung zum Drogenkonsum in der Branche äußerte sich die Influencerin auch zur Authentizität der beliebten TV-Shows. Ihrer Meinung nach ist "an sich alles real". Doch Linda erklärte, dass viele Kandidaten bereits vor den Dreharbeiten Absprachen träfen und eigene Pläne schmiedeten, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erlangen. Sie betonte: "Klar, ihr liebt alle Drama, jeder will es sehen." Die Wirkung von Dramen, ob inszeniert oder echt, sei enorm, was von den Produzenten und Darstellern gern genutzt werde, um die Show spannender zu gestalten.

Linda ist nicht die erste Reality-TV-Kandidatin, die über inszenierte Dramen in den Shows berichtet. Jüngst regte sich Paulina Ljubas (28) über die Entwicklung in der Branche auf. Für die aktuelle Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin sind manche Formate nur noch schlecht gespielte "Seifenopern". "Wir merken das. Dass ihr nicht zusammen seid, dass ihr euch den Streit nur ausdenkt, dass ihr gar nicht getrennt seid und genauso auch, dass ihr in echt null so seid", machte sie ihrem Ärger auf Instagram Luft.

Anzeige Anzeige

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas in Nizza