Das sagen Tommy und Paulina zum neuen "Germany Shore"-Cast

Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) sind Teil der neuen Staffel von Germany Shore. In einem gemeinsamen Interview mit Promiflash erzählten die Realitystars nun, was die Zuschauer in den neuen Folgen erwartet. Paulina kündigte dabei wenig Zurückhaltung an: "Es wird echt eklig, muss ich sagen." Trotzdem habe die Produktion für gute Laune gesorgt. "Wir hatten Spaß", so Paulina weiter. Tommy hielt sich beim Spoilern bedeckt: "Da passieren halt viele Sachen", sagte er ausweichend.

Als es um den kürzlich vorgestellten Cast ging, wurde Paulina noch deutlicher. "Also, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen dafür, dass eigentlich mehr so Ältere kommen und nicht unbedingt so viele 19-Jährige, die nach einem halben Bier völlig durchdrehen und sich schlagen wollen", erklärte sie. Mit Blick auf den Ton der Staffel legte sie nach: "Ich habe mich oft aufgeregt und es gab viele Opferungen." Die beiden machten damit klar, dass es neben Partys und Flirts auch hitzige Auseinandersetzungen geben wird.

Neben Tommy und Paulina kehren auch andere bekannte Gesichter wie Walentina Doronina (25) und Belly zurück. Ergänzt wird die Runde um Gigi Birofio, Enes von Are You The One? und Fabian von Too Hot To Handle: Germany. Die fünfte Staffel von "Germany Shore" verspricht ein einmaliger Mix aus Drama und Überraschungsmomenten zu werden, nicht zuletzt dank der kontroversen und unterhaltsamen Teilnehmer. Fans müssen nicht mehr lange warten, da die neuen Folgen ab dem 28. Oktober auf Paramount Plus bereitstehen.

Paramount Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, "Germany Shore"-Bekanntheiten

Amazon Prime Video "The 50"-Kandidatin Paulina Ljubas

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel